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【脫髮危機】港婦染疫後不停脫髮其實缺鐵 營養師推介高鐵質食物拯救脫髮危機

健康 13:10 2023/01/30

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營養師推介補鐵食物拯救脫髮危機。

逛超市時，遇上住我樓下的陳姨姨，她看我在比較不同早餐穀物，便與我調侃說：「被我野生捕獲了！營養師要以身作則，自己也要吃得健康嗎？」我說：「當然！若不好好選擇，豈不是浪費我運動的消耗！你早前感染新冠，現在好多了嗎？」

陳姨姨說：「沒有不適了，可是脫髮十分嚴重。自感染後，便不停脫髮，洗澡吹頭後，整地都是頭髮，嚇得我立即看醫生，才知患了缺鐵性貧血。」

「的確有研究顯示，某些新冠康復者有脫髮的問題，但未有足夠證據顯示兩者有關係，反而缺鐵性貧血或營養攝取不均，伴隨壓力、天氣轉變、洗髮水不合適等因素，便觸發脫髮。」我解釋。

「不知是否因最近在試16：8，加上跟女星的無飯減肥法所致。」陳姨姨疑惑地說。

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「也有關係，16：8令你少吃一餐，節食和攝取不足優質蛋白質，如新鮮豬肉、牛肉、雞肉、雞蛋、豆腐、海鮮等，每餐只吃雞胸，很多時導致鐵質攝取不足的問題。」我說。

「那麼，我應該怎樣吃呢？」她問。

「你可以嘗試吃適量五穀類，例如：十穀飯、全麥包或蕎麥麵，並多選擇高鐵質的食物。外吃的話，可選豬膶米綫、蜆肉烏冬、薑葱蠔煲；自煮的話，番茄洋葱煮青口、三色椒炒鴕鳥肉或牛肉等也不錯。你也可攝取植物性鐵質，包括：白豆、黃豆、菠菜、添加了鐵質的早餐穀物，就例如我手上這盒一圈圈的穀物。進食時，配些維他命C豐富的水果，如番石榴、奇異果、橙、火龍果等，能幫助植物性鐵質的吸收。另外，多些休息、放鬆心情，近年防疫的措施令大家都辛苦了！天氣冷，也留意一下會否洗澡時水溫太熱而傷到頭皮呢！」

陳姨姨笑說：「好！我會好好注意，立即嘗試你的建議！我也喜歡這些食物呢！」

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撰文 : 黃雅婷 營養師

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