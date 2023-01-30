【創業追夢】4個90後夾10萬疫巿創業開公司 　接拍《尚氣》宣傳片月做百萬元生意

▲ 4個90後夾10萬疫巿創業開公司，全憑拼勁，由4人公司到現在數十人的團，每月做百萬元生意。

疫情下創業，確是有危亦有機。26歲的陸蕙茵（Vivian）兩年前跟3位好友合共投資10萬元，開設影片製作及市場推廣公司Media Studio Hong Kong，由起初4人公司發展到現在擁有30名員工的團隊，客戶更有銀行及保險公司，更曾跟MIRROR及梁朝偉合作拍攝。由於服務有口皆碑，現時每月營業額平均過百萬，成功在疫下殺出血路。

Vivian自言在創業路上面對不少挑戰，但必須要堅持不放棄，還要有all in的心態全程投入，才會獲得成功。

即使中小學入讀傳統女校，Vivian坦言自小性格帶點叛逆，只因童年過得並不愉快。「學校的校規很嚴，有些我覺得不合理的，間中都會不依從，所以在老師及同學眼中我是異類。我的同學全是『讀書人』，每個都以做醫生及律師等專業人士為目標。我卻不是讀死書的人，喜歡運動及藝術，故此跟同學總是格格不入。」

中五到英國升學，以為可以過着她心目中「正常」的學校生活，但卻事與願違。「我的性格比較直接，不懂討人歡心，可能這個原因令我沒有朋友，加上離鄉別井，情緒曾跌入谷底，試過躲在家整整兩星期不願見人。」

後來她慢慢融入校園生活，開始建立社交圈子，情緒亦逐漸好轉。

2019年大學畢業，她在英國找到一份Marketing工作，不久被派到澳洲，當時她負責做活動策劃，籌備一個大型的建築活動，但隨即又遇上世紀疫症，活動被迫煞停，當時她辭掉工作並搬回香港。

▲ Vivian曾跟人氣男團組合MIRROR的Stanley、Alton及Frankie等合作，拍攝過程相當愉快。（被訪者提供圖片）

也在疫情下，Vivian為保持健康，不時跟好友齊做運動，他們忽發奇想討論起創業這話題。「我跟3位好友都是90後，大家覺得應該趁後生創業達成夢想，於是我們只花了一星期時間便決定合作，大家合共投資10萬元開設影片製作及市場推廣的公司Media Studio Hong Kong。其實我們4個創辦人都有自己專長，我負責做Marketing，其他Partner則有IT及拍片相關經驗，所以公司很快便組班成功。」

她說疫情下創業最大優勢是成本較低，尤其是租金，當時他們便以8,000元租用200呎的寫字樓。

跟MIRROR及梁朝偉合作

創業難，在沒完沒了的疫情下更難，而Vivian卻視之為機會。「很多企業及公司的生意都大受打擊，甚至有倒閉的危機，我們可以在綫上幫助他們作宣傳，並提供一條龍的服務，包括數碼營銷及拍片等。」

雖然有着全盤計劃，但始終新公司是零知名度，Vivian惟有主動出擊尋找客源。「我們先向office的鄰居埋手，主動叩門搵生意，有間清酒公司願意嘗試我們的服務，成為了我們第一個客人，於是我們便在社交媒體作宣傳，網民反應理想，清酒公司生意亦有所改善。」

▲ 公司曾為Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》拍攝宣傳片，跟梁朝偉合作拍攝。（被訪者提供圖片）

後來，Vivian就採取「密密做、無停手」方式，不求賺錢只求做出口碑。「起初我們真的蝕住做，希望做到有成績能獲得客戶的信任。」

這方法果然奏效，客戶數目慢慢上升，其中包括銀行及保險公司，更曾跟MIRROR及《星夢傳奇》學員合作，但相信最能省公司招牌的，是為梁朝偉有份主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》拍攝宣傳片。

她說：「電影公司原本已有拍攝宣傳片的班底，但卻臨時甩底，於是電影公司便在網上搵製作公司，我們是被甄選的其中之一間，他們看過我們的出品，最終決定找我們。當時真有點意外，始終我們是小公司，不過也真的很開心。」

▲ 公司員工全是 90 後，Vivian說年輕人肯捱又肯搏，加上創意無限，絕對享有優勢。（湯致遠攝）

不理會流言蜚語

開業至今兩年多，由只得4名核心成員，到現已擴大至30人的團隊，早前更搬入過萬呎的辦公室，客戶人數更不斷遞增，每月營業額過百萬。

能在疫市殺出血路，Vivian明言團隊精神最為重要。「老闆一定要善待員工，讓他們有歸屬感，才會全心全意為公司服務。而且，由於我們是網上宣傳，主打年輕人市場，我們公司全是90後員工，深明後生仔的喜好及需要，宣傳起來更能得心應手。」

▲ Media Studio Hong Kong由4位90後創辦，包括Vivian及葉朗生（圖）、陳嘉榮及嚴軍。（湯致遠攝）

另外，Vivian自言在網絡世界講求快，故此回覆客人一定要快回覆，提供最快及最新的資訊。

公司迅速冒起，自然引起同行的關注。「市場上有很多著名廣告公司，部分業內人曾質疑我們4個創辦人是富二代、靠關係上位，其實我們都是來自普通家庭，靠自己的實力做出成績。」

對於流言蜚語，Vivian曾一度感到不快，但很快地把它化成動力，當然少不了跟其他3位Partner互相扶持，才可迎難而上。「近幾年香港的年輕人像常被負面標籤，其實我們都可以做出成績，一樣可以發光發亮。」

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其後，她寄語年輕人想創業，最重要放膽一搏。「創業期間每一天都會遇上很多難題，必須要有大無畏的精神。同時更要受得起批評，不要輕易放棄和all in的心態，就是把自己所有時間及精神投放當中，要全程投入。」

管理一盤生意，當然會有壓力，Vivian會以做運動紓壓。「我很喜歡跑步，有時晚上放工後會跑45分鐘，出一身汗壓力便會全消，再迎接明天的新挑戰。」

記者：招美寶