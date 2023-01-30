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【大S前夫】汪小菲背張穎穎出軌　葛斯齊以20字暗示大S第三胎流產真相

娛樂 13:28 2023/01/30

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汪小菲又出軌?

汪小菲是非不絕！過去台灣「資深狗仔」葛斯齊踢爆婚內出軌，日前葛斯齊自言趁着開工日，上載兩張汪小菲與不同女子親吻的照片，更公開點名張穎穎 ，對她說：「這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊！快醒醒吧！」

汪小菲又出軌？

葛斯齊留言：「小時候媽媽常說男生要懂得尊重女孩，常嚇唬我：『不能隨便和女生親吻，親親會讓女孩子懷孕！』後來我長大了，知道媽媽只是要我明白親密動作是要負責任的！沒想到最近常常看到這樣的照片，你們說！這男的要怎麼負責？！他媽媽小時候沒教好他禮貌與尊重異性，難怪要這麼努力的賺錢！」

【大S前夫】汪小菲婚內偷食照連環曝光　網民為徐熙媛心痛指斥渣男：有嘴就親

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葛斯齊暗示大S流產真相

葛斯齊除了騷出汪小菲與女子親吻照片外，其中還有一張照片是2017年5月20日，他拍到大S當時懷著第三胎，挺肚與汪小菲逛街的照片。

他向挑機張蘭說：「大年初六張蘭女士口口聲聲談2018荒唐事，卻一張照片證據都丟不出來，影射也拿出一點事證，不讓看看照片妳可能不知道，大S懷第三胎正也好是我拍的，就在2017/5/20，那時牽着大S的人可是妳家汪公子，妳可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢！」

因為具俊曄是光頭，「這男的頭上有長毛呢」是回應張蘭指稱大S第三胎可能不是汪小菲的指控。

帖文一出後，隨即引起網民熱議，更有人留言問：「大S第三胎是因為家暴流產嗎？」葛斯齊則回應：「太勁爆了吧！他應該沒有這麼壞，不過酒後很難說。」

很多網民都向張蘭留言：「可憐的大S，他們母子欺人太甚。」﹑「請問你的傻兒子，善良的老男孩到底出軌多少女人？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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