【自然系女子旅行】港女與音樂系女神齊浸浴　林映暉黃上晏擺甫士尸騷身段【多圖】

▲ 「港女」「暉哥」林映暉與「音樂系女神」黃上晏（Rubis）一起主持J2（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》。

J2（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》由港女「暉哥」林映暉主持，今晚（1月30日）播出的一集會由「音樂系女神」黃上晏（Rubis）擔任嘉賓主持，並以山海為主題，進行療癒之旅。

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▲ 黃上晏（左）與林映暉。

音樂系女神

畢業於台灣師範大學音樂系的Rubis有「音樂系女神」的稱號，她早年推出寫真集，並憑32D上圍火速俘虜大批男粉絲，在Facebook同IG分別擁有67萬及45萬多粉絲追隨，被網友稱為「筆墨難以形容的美」。

《自然系女子旅行》一開始，暉哥以「真台妹」形容對方，因認為對方有齊台灣女孩特點︰鍾意旅行、食好嘢，說話非常斯文。

她們今次往位於桃園市的營區，特點是營內建有小型遊樂場，場內提供機動遊戲包括旋轉木馬、咖啡杯、小型摩天輪、迷你賽車場等一應俱全。兩位少女玩得非常開心。

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浸浴晒身材

營內房間有一大浴缸，二位少女當然不會放過浸浴的機會。

Rubis換上一套豹紋三點式泳衣，完美展示32D上圍，Rubis話浴缸夠大︰「可以讓情侶泡鴛鴦浴，很浪漫。」之後她們發揮為食妹本色，品嚐營內地道台灣美食。

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自拍貼士

明晚（31日），二人轉移陣地去到台中濱海樂園住帳篷。陽光與海灘加上兩位美少女，影相加自拍成為指定節目。

Rubis曾推出過寫真，擺甫影相駕輕就熟，她跟暉哥分享當前最流行的甫士──扮cheery、畀心心。暉哥學得很開心，先後跟三位女神合作，她話去旅行要留下美好回憶，最好就是拍照︰「影相打卡可以一直留喺度，我哋可以交流下用乜嘢甫士影相。」

來到泳池實習，Rubis親身示範如何用小道具凸顯自身優點，想知道箇中秘訣，當然要好好留意。

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玩「跳跳馬」鬥快

Rubis親手做三文治野餐，又會跟導師在戶外上瑜珈課堂。Rubis換上粉紅色瑜珈服美好身材盡現，還露出一對目測至少有40吋長的逆天美腿。暉哥見到草地上的吹氣小馬，童心大發提出玩「跳跳馬」鬥快。

比賽開始Rubis的長腿騎在不足一呎高的玩具馬上，令她較難平衡數度落後，不過後段她以空前的驚人彈力，從後趕上勝出。暉哥輸得心服口服，請客到市集食芋圓豆花。

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