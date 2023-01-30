【人格分裂】美女網紅童年遭性虐分裂出40種人格　自爆年底赴比利時安樂死

▲ 23歲法國美女網紅童年遭性虐，分裂出40種人格，並自爆今年底赴比利時安樂死。

近日，法國一名23歲美女網紅自曝將在2023年底前往比利時尋求安樂死。她表示自己因為過去曾遭輪姦、兒時受到虐待等悲慘經歷，患上嚴重的解離性身份疾患（Dissociative Identity Disorder，DID），即是俗稱的「多重人格分裂」，人格分裂成40個，令她痛苦不堪。

綜合外媒報導，法國網紅歐林普（Olympe）在IG坐擁將近30萬粉絲，日前她在IG發出影片，透露自己將在2023年最後一個季度，求助於比利時的協助自殺，並聲稱已經和醫生取得了聯繫，然而醫生則表示雙方並未達到共識。

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歐林普分享到自己罹患嚴重的解離性身份疾患，同時還患有多動症和情緒波動，在過去的3年間，她一直通過在社交平台上發佈影片來記錄她的心理健康鬥爭之路。而這一系列心理健康問題源於她兒時曾遭受性虐待、遭受輪姦，以及在不同的寄養家庭間流浪。

她在影片中説到「這是我的生活，這是我必須做出的艱難決定。我很累。」她長期受到多重人格的折磨，這讓她感到十分痛苦，因此決定尋求解脫，「像每個人一樣，我也有自己的極限，這些極限多年來一直被推到極致」。而她也強調，雖然她的決定被一些網友反批她為年輕人樹立了壞榜樣，但她表示自己並不會為別人而活，也敦促內心有陰影的人多依靠親友。

報道指出，歐林普向比利時醫生杜樂克特（Yves de Locht）尋求安樂死，杜樂克特醫生表明歐林普確實有發過電子郵件與他聯係，但強調雙方並未得到共識，他尚未見到其病歷，表示「我們不會拒絕和像她這樣的人見面，但會向他們解釋，這個過程可能持續數月，甚至數年」。

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近二十年來，安樂死在比利時一直是合法的，每年約有 2,500 人在那裡被安樂死。他稱協助自殺需要很長一段時間，診所並不是安樂死的機器，患者必須處於「無法緩解的持續且難以忍受的身體或精神痛苦中」，而這能需要數年時間才能證明他們在醫學上符合這一項要求。

於是杜樂克特醫生表示，歐林普不太可能在 2023 年最後一個季度被安樂死。他解釋道，歐林普所宣布安樂死的日期並非由他所寫，在設想與她會面之前，他需要了解更多的信息。隨後杜樂克特醫生補充說，「精神科醫生將不得不實施治療並觀察其進展情況。」提到歐林普可能需要住院，「這將是一個非常漫長和艱難的過程。」

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責任編輯：羅嘉欣