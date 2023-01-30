【撤指定診所】照去公立門診覆診稱不擔心　七旬婆婆：都中過幾次啦

▲ 候診區坐滿等候看診的病人。（陳展棋攝）

即日（30日）起，確診新冠市民可以到全港醫管局普通科門診就醫，醫管局每日預留約2,000個名額照顧新冠確診病人。

於屯門湖康診所，一大清早就有不少病人等候，等候區幾乎坐滿，有病人需輪候20張飛，不過前來求醫的確診者數目不多。

▲ 特別候診區毗鄰量血壓的區域，有病人不時張望。（陳展棋攝）

病人前往登記處時，需申報過去兩天是否出現新冠病徵，或者已經確診。診所內設有特別候診區，候診區與量度血壓的位置頗近，有病人張望。

有確診女士表示於昨日確診，於網上登記並首次前往普通科門診，但不願就情況多談。她登記後如常於普通候診區等候。

70多歲的麥女士則如常前往普通科門診就診，對確診者今日（30日）起可以到門診就醫不太擔心，笑言「都中過幾次」。

麥女士對新安排表示歡迎，「個個睇醫生都係打算方便，慳啲錢，睇私家醫生太貴」。她認為，隨著新安排實施後，可以分散人流。

▲ 70多歲的麥女士（右）照常到普通科門診就診。（陳展棋攝）

林先生則帶同2歲大的女兒陪同太太到診所洗傷口。他表示，若確診者戴住口罩，問題不大。他直言，今日輪候時間頗長，但認為與普通科門診供求有較大關係，盼私家醫院多作支援分流病人。

診所同座大廈中，亦設有衛生署母嬰健康院。凌先生與太太及6個月大的女兒進行身體檢查。他表示，幼兒尚年幼，因此暫未接種疫苗。他坦言，對確診前往普通科門診就醫有憂慮，「始終細路仔抵抗力低」。

醫管局預約系統顯示部分地區的預約名額已滿。醫管局總行政經理(基層及社區醫療服務)夏敬恒今早在電台節目表示，預約系統只是剛運作，故未有釋出全數名額，相信2,000個名額足以應付需求。

記者：陳展棋