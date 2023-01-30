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【法國研究】螞蟻能嗅出尿液中癌症氣味　科學家：盼做低成本癌症檢測工具

健康 14:01 2023/01/30

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法國一項研究指出，螞蟻能透過嗅覺，探測出含癌性腫瘤的尿液樣本。

螞蟻也能預測癌症？法國一項研究指出，螞蟻能透過嗅覺，探測出含癌性腫瘤的尿液樣本。研究人員期望在未來能把螞蟻，當作低成本而高效能的癌症生物檢測儀，以作癌症篩檢。

最新影片：

綜合外國媒體報道，一項在1月25日於英國《皇家學會生物學分會學報》（Royal Society B: Biological Sciences）上發表的研究指出，螞蟻能靠著敏銳的嗅覺來探測到尿液中的腫瘤氣味。

研究人員先利用70隻黑山蟻（Formica Fusca）分成兩組，並把人類的乳腺癌腫瘤樣本切片，移植到實驗用的老鼠身上。研究人員隨後把黑山蟻，分配接觸患有癌症腫瘤的老鼠尿液樣；再將蟻群分往接觸健康老鼠的尿液樣本。結果發現，螞蟻待在含有癌症腫瘤的尿液樣本旁邊的時間，比健康尿液多20%。

負責該項研究的主要作者Baptiste Piqueret指出，這些螞蟻只是想吃糖。由於腫瘤細胞含有揮發性有機化合物（volatile organic compounds），研究人員可以把這些化合物用作癌症生物指標，因此可以快速訓練狗隻，或是螞蟻來檢測這些異常情況。

而研究人員認為，螞蟻可能比狗隻在訓練上更省時，未來期望能把螞蟻，當作高效能而廉價的癌症生物檢測儀，以作癌症篩檢。

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責任編輯：羅嘉欣

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