宋仲基宣布再婚 證實太太懷孕：一個珍貴的小小生命到來
娛樂 13:36 2023/01/30
韓國男神宋仲基在今（1月30日）親在官方粉絲團宣布，和Katy Louise Saunders已簽婚書，而且太太現在已懷孕了。雙喜臨門的宋仲基寫道：
大家好，我是仲基
今天我簽下了人生中最幸福又珍貴的約定，想和各位告知這件事情而來寫下這篇文章
總是在我身邊支持著我，珍惜著彼此，共度珍貴時光的Katy Louise Saunders，決定發誓共度下半輩子
她是那麼善良，對自己的生活充滿熱情，她是如此明智又帥氣的人，讓我非常尊敬
因為她，我也正在成為更好的人
我們很自然的期望能夠建造幸福家庭，為了遵守彼此間的約定下了很大的努力，很感謝的是，一個珍貴的小小生命來到
去年公開戀情
宋仲基與宋慧喬離婚3年半，在去年12月26日突然公開戀情認有英國女友，令影迷震驚。
其實在正式公開戀情之前，宋仲基在印尼、新加坡出席活動時都與英國女友一同公開現身，而女方當時時穿著寬鬆衫，因此令猜測宋仲基的英國女友已懷孕。
當時韓媒《tvreport》向宋仲基經理人公司求證此事，卻沒有直接否認，只稱：「沒打算回應懷孕傳言。」
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