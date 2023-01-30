宋仲基宣布再婚　證實太太懷孕：一個珍貴的小小生命到來

韓國男神宋仲基在今（1月30日）親在官方粉絲團宣布，和Katy Louise Saunders已簽婚書，而且太太現在已懷孕了。雙喜臨門的宋仲基寫道：

大家好，我是仲基

今天我簽下了人生中最幸福又珍貴的約定，想和各位告知這件事情而來寫下這篇文章

總是在我身邊支持著我，珍惜著彼此，共度珍貴時光的Katy Louise Saunders，決定發誓共度下半輩子

她是那麼善良，對自己的生活充滿熱情，她是如此明智又帥氣的人，讓我非常尊敬

因為她，我也正在成為更好的人

我們很自然的期望能夠建造幸福家庭，為了遵守彼此間的約定下了很大的努力，很感謝的是，一個珍貴的小小生命來到