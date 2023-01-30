【夫妻關係】 丈夫婚後仍私藏前任照片保持聯繫　太太忐忑：真的有純友誼嗎？

▲ 人妻發現丈夫婚後仍與前任兼初戀聯繫。

不少情侶分手後都會「再見不是朋友」，由戀人變成陌路人，有人妻在網上呻與丈夫結婚1年，但丈夫未停止過與前任聯繫，不但頻密睇前任IG外，還有與對方WhatsApp聊天，甚至私藏對方照片，她心裡酸溜溜問：「男女之間真的有如此『純友誼』嗎？」

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該名來自馬來西亞的人妻，早前在TwtWedding推特賬號匿名發帖，詢問網民丈夫在社交媒體頻密查看前女友賬號，甚至與她聯繫，是正常的嗎？

我們已經結婚1年了，但是丈夫從未和前任停止聯繫，留著對方的照片、常常在Instagram 限時動態留言、通過WhatsApp互相問候等……

人妻酸溜溜地表示，丈夫和前任的訊息內容並無曖昧內容，只是普通的互相問候，或是在對方的Instagram 限時動態留言，不過她表示丈夫應該尊重兩夫妻的關係，不應該再與前任有任何聯繫，

丈夫雖然不是我的第一任男友，但是奉於對丈夫的尊重，她也將過去和前任的合照都刪除，也沒有聯繫前任，為何丈夫卻做不到？

人妻續指，丈夫的前任是他的初戀，他們拍拖6年，但因為對方惹是生非而分手。人妻曾經因此事問過丈夫，但丈夫卻表示與前任只是普通朋友的關心，並無他意。

有一次，丈夫被我發現他和前任的WhatsApp對話隱藏起來，最後還被逼買手袋作為道歉的禮物。之後，丈夫也刪除了和對方的對話記錄，以防又被我敲詐。

貼文一出，即引起熱議，網民紛紛表示丈夫將和對方的對話紀錄隱藏起來，就足以證明事情不單純，「我還是覺得和前任既然分手了，就還是得 斷得徹底，因為異性之間的『純 友 誼』，是一種心照不宣的『曖 昧』。 」、「他沒有忘記前任，他可能在欺騙你，如果他不是，他顯然對你的尊重或誠實感為零。他也不重視你或你的感覺。」、「初戀總是難以忘懷……。」

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責任編輯︰王明芳