【凍齡女神】自拍照沒濾鏡皮膚靚氣色好　62歲鍾楚紅靠三大秘方凍齡

淡出幕前多年的鍾楚紅去年復出拍攝廣告，一代女神凍齡有術氣質依然，喜歡周遊列國的紅姑農曆新年赴紐西蘭旅遊，當中她分享數張美照，其中一個「透Bra」造型頓成焦點。

下月16日便踏入63歲的鍾楚紅，日前於微博分享在紐西蘭度假照片，她更趁大年初七「人日」向大家問好：「Greetings from New Zealand 人人快樂，兔年平安！」

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紅姑透bra成焦點

從照片所見紅姑容光煥發，零修圖下的她皮膚很好，難怪會素顏示人。另外一身休閒服戴上墨鏡的紅姑，四處觀光十分寫意，更農場餵羊駝和摘水果。

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不過網民卻將焦點放在另一相片，穿上白色長袖衫的紅姑，由於質料比較薄，因而若隱若現透出綠色的運動型Bra。

於八、九十年代獲封為「性感女神」的鍾楚紅，早年曾推出《感性鍾楚紅寫真集》，當中更有deep V泳裝照，盡顯其美好的身段，雖然已經年過60，紅姑身型沒有太大改變，她曾跟媒體分享凍齡之道。

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堅拒醫學美容

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雖然近年流行醫學美容，不過紅姑寧願自然老去，一直堅持不碰醫美。她曾笑言若去整容，怕嚇壞自己：「人總是會老的，只要認清這個事實，做最真實的自己，保持心境開朗，享受歲月為留下的美好記憶，不也挺好。」

另外紅姑喜歡行山接受大自然，她稱行山可以增強心肺功能和加強肌力，促進代謝與循環。此外紅姑的生活非常有規律，早睡早起，睡眠充足。她曾說：「只要身體健康了，肌膚也會散發紅潤光澤。」

至於飲食方面，紅姑愛吃有機食物，飲食習慣也以清淡為主，基本上是多菜少肉、每餐只吃七分飽。

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