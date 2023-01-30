【癌症殺手】韓星鄭美愛罹患舌癌3期　久休復出揭舌頭僅剩三分之二

▲ 韓星鄭美愛罹患舌癌3期後久休復出。

南韓女歌手鄭美愛2021年12月，因罹患舌癌3期而中斷演藝活動，休養1年多時間後，於近日久休復出，並透露自己已動刀切除3分1的舌頭，分享手術後康復情形。

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鄭美愛在2019年參加選秀節目《Ms.Trot》取得亞軍，在2021年12月公開患癌，休養1年多後，近日久休復出，上節目憶述發現患病初期的情形。鄭美愛指，當時身體不斷出現小毛病，尤其嘴內的瘡數個月也不好，到醫院檢查後，竟發現是患上舌癌3期。

在經歷8小時大手術，鄭美愛切除了3分之1的舌頭，雖然仍能說話，但因為舌頭不完整，導致臉部扭曲，發音亦變得不準確。其後在丈夫鼓勵下，身為4孩之母的她，在術後半年積極復健，改善發音情形，積極準備復出，並預告將在今年重返舞台。

痱滋與舌癌徵狀相似

本港耳鼻喉科專科醫生邱騏驄曾受訪指出，舌頭是口腔中最常患癌的一個位置，舌癌多發生在舌頭兩旁，少數會在舌面及舌根，而甚少在舌底出現。由於在口腔出現痱滋十分普遍，出現的潰瘍又與舌癌徵狀相似，究竟兩者如何分辨？

一般市民難分痱滋和舌癌，尤其是初期舌癌與痱滋根本難以分辨，醫生要靠臨床診斷經驗、組織化驗來確認。如舌頭痱滋三、四星期仍未痊癒，同一位置長期有潰瘍未癒合，或者舌頭有硬塊、不明來歷的流血，就需要找醫生檢查。

留意頸上腫塊

邱醫生指尚有一個情況不能掉以輕心的，是留意頸部有否出現腫塊，因為有時舌癌腫瘤未必長得很大，但已可有淋巴擴散，因此頸部有腫塊，也是舌癌其一病徵。好些病人並非因口腔問題，而是因頸有腫塊求醫而確診。當舌癌已擴散至頸淋巴，已屬較晚期的癌症，處理會較複雜。

以下為7個舌癌常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣