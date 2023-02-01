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【簡約公屋】何永賢釋善意周日視察其他選址　楊永杰暫撤周六集會申請

政治 17:12 2023/02/01

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楊永杰稱，支持政府興建簡約公屋，但要確保啟德CBD 2不走樣。（楊永杰FB圖片）

簡約公屋啟德世運道的選址惹爭議，九龍中立法會議員楊永杰原向警方申請不反對通知書，擬於周六舉行集會表達關注。

不過，楊永杰表示，今日獲房屋局局長何永賢主動約談，將於本周日會面商討簡約公屋的選址，並且一同前往建議的兩個選址，即土瓜灣海心公園旁的露天停車場及Megabox旁的露天停車場視察，故先向警方撤回不反對通知書的申請，待會面後再決定下一步行動。

楊永杰透露，與何永賢交流過程中，對方知悉市民顧慮，願意討論選址安排，亦即時接納視察其他選址的建議，有見局方釋出善意，故決定撤回集會申請。

他強調，自己支持政府興建簡約公屋，只是要確保啟德 CBD 2不變形、不走樣，並且解決整個啟德區交通配套及接駁問題，包括興建集體運輸系統，期望政府妥善處理選址問題。

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記者：林曉君

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