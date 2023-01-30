【理大暴動】涉參與理大暴動　21歲大專生認暴動等罪候判

▲ 涉參與理大暴動，21歲大專生認暴動等罪。（資料圖片）

21歲大專男生涉於2019年11月中聯同約100名示威者由理工大學突圍而出，其間有人打開兩傘，組成方陣防線，及向警員射箭，並使用汽油彈、磚頭等物品。涉案大專生在警誡下稱出現在理大的原因是他支持這個社會運動，已被還押2年的大專生，今（30日）在區域法院承認暴動等3罪。代表律師提出保釋申請被拒，被告還押至2月7日判刑。

被告余文博(21歲)，為大專學生，今承認1項暴動罪、1項公眾地方管有攻擊性武器罪、及1項抗拒警務人員罪；另1項暴動罪存檔法庭。

控罪指，被告於2019年11月18日，在理大外暢運道連同其他人參與暴動，以及在理大外康泰徑近暢運道的公眾地方攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置，以及抗拒在正當執行職務的警務人員23249。

案情指，案發時理大發生了持續的暴動，當時理大只可以由參與暴動的示威者，或他們所容許的人士進入其中。在理大發生有關暴動的背景下，被告在2019年11月18日的突圍事件中於暢運道被截停前，是早期進入了理大後突圍逃走的一分子。

2019年11月18日下午1時許，約100人的示威者試圖從暢運道附近理大正門入口逃走，當中包括被告，他們部分身穿和帶有裝備，從暢運道跑往康泰徑方向，並在暢運道集結。其後示威者打開兩傘，組成方陣防線，其間他們向康宏廣場一帶值勤的警務人員射箭，並使用汽油彈、磚頭等物品。

警方調派了防線從不同方向對該群示威者採取行動，結果共有18人被截停和拘捕，當中包括被告。當時警員23249和隊員從暢運道向該群示威者推進，在暢運道附近康泰徑理大外截停身穿黑色上衣及長褲的被告，其間被告猛烈掙扎，試圖棄置頭盔、眼罩及防毒面罩，又企圖爬越路邊磚牆朝理大方向逃走。

被告在警誡下稱，當時他是沙田香港專業教育學院的學生，出現在理大的原因是他支持這個社會運動，聲稱希望香港未來改善的更好。被告承認於2019年11月17日凌晨約4時進入理大，逗留了約1天9小時，主要在校園內吃和睡，亦協助運送食物給其他人，於11月18日和其他人一起離開理大。

被告續指身上被發現的鐳射筆是在理大飯堂免費從他人取得的，被告聲稱主要用途是觀星，並曾於2019年11月17日凌晨約5時，在理大內的戶外範圍使用過鐳射筆向天射。代表律師提出保釋申請被拒，被告還押至2月7日判刑。

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記者：梁錦麟