【死因研訊】女兒確診被送往隔離　6旬母被揭倒斃家中死因研訊

▲ 死者女兒趙海鈴(右)今於死因庭作供。（曾耀輝攝）

因同住女兒確診新冠病毒，被列為密切接觸者的六旬婦，在2020年12月在家等候送往檢疫，至第3天被揭發倒斃家中，死因庭就事件今（30日）展開研訊。死者女兒供稱自己被送往亞博隔離1天後，曾與母親通電，母表示有感冒病徵；死者鄰居則指同日死者說沒胃口，曾上門煮飯給死者吃，形容死者當時「食得好好」；驗屍報告指死者死於新冠肺炎。有救護員稱到場時死者已出現屍斑，做計死去至少6小時。

死者呂淑嫻，曾任職護理院員工，2020年初退休，死者生前與女兒趙海鈴同住，2020年12月12日死亡，終年62歲。

死者女兒趙海鈴供稱，死者患糖尿病超過20年，另有腎病等長期病患，行動不便須使用拐杖，須定時覆診。趙供稱， 2020年12月7日進行深喉唾液核酸測試，翌日確診新冠病毒。趙於同月9日被送往亞博隔離，死者則被列為密切接觸者。趙表示，死者因不能出門而無法交唾液樣本，據其所知衞生署人員會直接聯絡死者，上門為她化驗及送往隔離。

趙續指，她於12月10日早晚曾與死者通電話，死者稱開始感到不適，出現流鼻水和頭痛等病徵，並已經服藥。趙憶述死者曾稱自己一直在家，但沒有人聯絡她。趙供稱於12月11日早晚曾致電給死者，惟沒有人接聽，WhatsApp也沒有上線。至12月12日早上，有親屬告知趙單位傳出電視聲，拍門卻無人應門，消防最終爆門入屋發現死者倒斃家中。

趙供稱，以她所知衞生署沒有安排人員送飯，但她以為死者很快會被接走，故沒有安排親友送飯。

死者鄰居陳榮英供稱，12月10日上門為死者煮飯，憶述死者當時說一整天沒胃口，喜歡吃陳煮的飯菜。陳形容死者當時「食得好好」，她也與死者一同吃飯，當日不知道死者是密切接觸者。

驗屍報告指死者死於新冠肺炎；救護總隊目陳健民供稱，到場時已發現死者已沒有生命跡象，並出現屍斑，估計已死去6至8小時。

聆訊明（31日）續。

▲ 救護總隊目陳健民（右）指到場時死者已沒有生命跡象。（陳曉欣攝）

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記者：陳曉欣