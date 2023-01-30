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【隱形眼鏡】男子戴隱形眼鏡2個月無除下　鏡片黏附眼球與角膜「合體」【附配戴貼士】

食用安全 16:00 2023/01/30

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男子2個月未摘隱形眼鏡，鏡片「寄生」眼球與角膜合體。（iStock圖片）

配戴隱形眼鏡的時間不應過長，否則有機會損害視力。杭州一名男子因貪圖方便，長達2個月未摘下隱形眼鏡，結果導致鏡片黏附在眼球上，與眼角膜合體，且造成嚴重感染。

最新影片推介：

綜合內地傳媒報道，事主黃先生是一名新手爸爸，本身有600多度近視，最近2個月，他為照顧孩子忙得不可開交，晚上更累到連隱形眼鏡也懶得摘除便睡覺。

直至新年期間，黃先生連日拜訪親友，又熬夜照顧孩子，眼睛開始感到不適，出現流眼水、疼痛、結膜充血、異物感等症狀。他懷疑是隱形眼鏡所致，於是趕緊把隱形眼鏡摘下，未料卻發現鏡片黏附在眼球上，無法取下。

黃先生遂前往杭州市一醫院求診，眼科副主任李棣檢查後發現，由於黃先生長期不摘除隱形眼鏡，部分鏡片已經與眼角膜「合體」，醫生為黃先生小心翼翼取出隱形眼鏡，再進行詳細檢查，診斷為角膜嚴重感染，短期內不適合配戴隱形眼鏡。

李醫生指出，配戴隱形眼鏡時，容易通過手部把細菌帶到眼睛裡，加上軟性隱形眼鏡是直接覆蓋在角膜上，就像在眼球上覆蓋了一層不透氣的膜，當角膜長時間處於缺氧狀態，很容易會引起角膜疾病。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

  • 一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；
  • 留意隱形眼鏡衛生乾淨；
  • 配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

同場加映：營養師推介護眼食物

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責任編輯：羅嘉欣

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