【移民考慮】分析5類人移民注定失敗　港男勸世：自由空氣需要錢

▲ 港男勸世，5類人移民注定失敗。

近年討論港人移民的話題不絕，有網民在網上討論區分享，認為移民只對有錢人才是最正確的選擇，更列舉5類人若決定移民，未必可以順利投入新生活，更直言「自由空氣需要錢」。

有網民在「連登討論區」發帖，分享對移民的看法，他認為移民是正確選擇，因外國生活條件較理想，但只限有錢人，「有錢到過去唔洗靠工作維生嘅人」，又或有家庭支援的大學畢業生也可以去搏一搏。他更分析指，以下5類人移民後，就未必可以看到前景。

1. 打算帶一百萬（每人）以下就過去的人

2. 以為有份悠閒工就可以生存到的人

3. 以為可以在白人職場佔有重要一席的人

4. 一心想靠當地香港人守望相助的人

5. 以為沒有歧視的人

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他估計，這5類人無法捱過BNO「5+1」政策的6年，即使僥倖度過，也不會看到前景，特別是長期打份悠閒工作的人，不會獲得僱主認可的經驗，難以轉回比較理想的行業。

講到底，自由空氣其實都係需要錢。

他補充，要有多少積蓄才移民是見仁見智，例如想像香港一樣生活方便就要倫敦，但若只想安穩過活，就在二線城市買樓，不用交租，隨意打份工都夠過活。

帖文引起網民熱論，有人認為，移民一開始都是靠雙手捱，只是有個別的失敗例子被放大來看。有人亦指，以往基層人士接近無可能移民，反而現在有BNO政策可以走，加上做開基層工種會更易適應。另有網民認為，無論在哪裡生活都有難處，最緊要是去一個自己活得自在的地方。

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責任編輯︰王明芳