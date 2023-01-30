  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民考慮】分析5類人移民注定失敗　港男勸世：自由空氣需要錢

親子 16:37 2023/01/30

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

港男勸世，5類人移民注定失敗。

近年討論港人移民的話題不絕，有網民在網上討論區分享，認為移民只對有錢人才是最正確的選擇，更列舉5類人若決定移民，未必可以順利投入新生活，更直言「自由空氣需要錢」。

有網民在「連登討論區」發帖，分享對移民的看法，他認為移民是正確選擇，因外國生活條件較理想，但只限有錢人，「有錢到過去唔洗靠工作維生嘅人」，又或有家庭支援的大學畢業生也可以去搏一搏。他更分析指，以下5類人移民後，就未必可以看到前景。

1. 打算帶一百萬（每人）以下就過去的人

2. 以為有份悠閒工就可以生存到的人

3. 以為可以在白人職場佔有重要一席的人

4. 一心想靠當地香港人守望相助的人

5. 以為沒有歧視的人

最新影片：

他估計，這5類人無法捱過BNO「5+1」政策的6年，即使僥倖度過，也不會看到前景，特別是長期打份悠閒工作的人，不會獲得僱主認可的經驗，難以轉回比較理想的行業。

講到底，自由空氣其實都係需要錢。

他補充，要有多少積蓄才移民是見仁見智，例如想像香港一樣生活方便就要倫敦，但若只想安穩過活，就在二線城市買樓，不用交租，隨意打份工都夠過活。

帖文引起網民熱論，有人認為，移民一開始都是靠雙手捱，只是有個別的失敗例子被放大來看。有人亦指，以往基層人士接近無可能移民，反而現在有BNO政策可以走，加上做開基層工種會更易適應。另有網民認為，無論在哪裡生活都有難處，最緊要是去一個自己活得自在的地方。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【公屋輪候】老爺奶奶申請公屋6年　新移民媽一家四口欲同住加名
17:00 2023/01/19
【公屋輪候】老爺奶奶申請公屋6年　新移民媽一家四口欲同住加名

你可能感興趣

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【公屋輪候】老爺奶奶申請公屋6年　新移民媽一家四口欲同住加名
17:00 2023/01/19
【公屋輪候】老爺奶奶申請公屋6年　新移民媽一家四口欲同住加名
家庭關係 移民 網絡熱話

最高瀏覽

【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
13:01 2023/01/29
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
今日 10:03
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜