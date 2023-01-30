【崩潰爸爸】身價$7800「龍吐珠」失蹤　爸爸驚見兩兒將寵物魚變佳餚

▲ 印尼有名爸爸不見了貴價寵物魚，最後發現被兩兒烹調成煎魚。

寵物魚變桌上佳餚！印尼有名爸爸飼養了3條身價高昂的金龍魚（又名龍吐珠），其中一條他最喜歡、身價逾$7800的寵物魚，竟然被兩名就讀小學的兒子拿來烹調，爸爸看見兒子開心地表示煎魚好好食，不忍心責罵兒子，一邊齊齊食魚一邊心在「淌血」，非常心痛肉赤。

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貴價龍吐珠變煎魚

綜合外媒報道，印尼一名叫Nizam Nabahan的兩孩爸爸，平時的興趣愛好是飼養高級觀賞魚當寵物，他養有3條金龍魚，金龍魚又名「龍吐珠」，屬於高級觀賞魚，又被視為風水魚，象徵好運和財富，亦有人將牠們將炒賣，一條優質的龍吐珠身價不菲。Nizam的寵物魚之中，最貴是其中一條體型最小，市價要1500萬印尼盾，折合約7843港元，這亦是Nizam最喜歡的，而偏偏就是此條龍吐珠糟殃。

▲ 身價逾$7800的龍吐珠變成煎魚。（網上圖片）

事發有天，Nizam查看魚缸，發現其中最喜歡兼最貴的龍吐珠不見了，由於龍吐珠時有發生「跳缸」的情況，起初Nizam以為魚跳了出來，跟妻子在家裡四處尋找。殊不知，他看見兩名兒子即時崩潰。

就讀小學的兒子在爸爸面前捧出一碟香煎原條魚配白飯，爸爸發現煎魚就是自己心愛的貴價寵物魚。在3條龍吐珠中，兩兒子偏偏抓了最貴的一條，Nizam估計是牠的身形最小，兒子不敢抓大條，才決定用細條來烹飪。

不忍心責備兒子

正當Nizam想大發雷霆斥責兒子時，兩兒子天真地說，因為昨天吃了煎魚後覺得很好吃，今天想再吃一次，爸爸聽後知道兒子不是故意，不忍心責備孩子。

同時，Nizam不想妻兒跟他一樣心痛，選擇隱瞞了真相，沒有向他們說出寵物魚的真實市價，避免他們太肉赤或自責，「報細數」說該條龍吐珠只要500萬印尼盾，約2614港元。而兒子似乎沒有感到內疚，更笑著說仍有兩條大魚，他們不知道小魚才是最貴、爸爸的最喜歡，爸爸大感無奈。

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責任編輯︰王明芳