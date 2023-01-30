【最佳男主角】從謝安琪丈夫到最佳男主角 張繼聰努力付出終修成正果

▲ 張繼聰努力做好每一個角色。

差不多十年前，我執導電影《分手100次》，邀請張繼聰客串地產經紀一角，拍攝過程相當開心，打燈休息時，我跟他說：「你是屬於電影的，香港電影需要你。」那陣，他在電視台已經嶄露頭角，我直覺認為他的下一站一定是電影，雖然那一陣子香港的電影市道，已經無復當年勇。

2017年，我拍《小男人週記3》時，張繼聰已經成為電影界的「搶手貨」，我邀請他幫手演出戲中一個相當重要的「契弟」角色，他的演出，精采有趣。日前，知道他憑電影《窄路微麈》奪得香港電影評論學會大獎的最佳男主角獎，為他大力鼓掌。無復當年勇的香港電影，今天重新起步，觀眾再次願意買飛入場睇戲，張繼聰居功不少，不論製作費有幾低、導演有幾新，張繼聰都出盡百分之三百的力，演出每一個角色，絕不hea做，努力的付出，終於修成正果。

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2021年，新冠疫情正在全球肆虐，人人害怕，處處封城，大家都躲在家中，一切活動都停止了，惟有瘋狂的電影人，繼續他們瘋狂的夢想，排除萬難，繼續拍電影，成就了這一套《窄路微塵》。電影很貼地，寫低下階層在疫情下的掙扎，阿聰和袁澧林的演繹，看得令人心酸但又窩心，原本打算寫一篇觀後感，卻因為傳來張繼聰憑此片摘下最佳男主角桂冠，先來一篇恭喜他。

從別人口中「謝安琪的丈夫」，到今天「最佳男主角」，張繼聰一路走過來，絕不輕鬆，窄路盡頭，是一條康莊大道。