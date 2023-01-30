  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林俊傑演唱會】JJ香港騷終極加開兩場 揚言開6場騷後吃奶油豬仔包

娛樂 16:27 2023/01/30

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站，終極加開兩場！

2023年迎來林俊傑（JJ）入行的第20個年頭，早前他啟動籌備多時的《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站，並宣布將於3月下旬假中環海濱活動空間舉行香港站巡迴演唱會，也是他第一季世界巡迴演唱會的唯一亞洲站。

【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場

終極加場

繼早前宣佈加開兩場，合共4場的門票均被火速搶購一空後，JJ為盡量令期待已久的歌迷可以欣賞到他的演唱會，決定終極加開3月17日及3月24日共兩場演唱會，而為令更多歌迷可購得門票，8成門票將直接在2月2日上午11時起於TIX-GET-GO by KKTIX公開發售。

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站

今次為了香港樂迷，JJ首次將巡演場次一加再加，尾場演出更是JJ生日前夕，早前宣布加場時，JJ更於其社交平台上呼籲歌迷入場和他過生日。

他直言非常感謝樂迷們的熱烈支持：「我答應過歌迷能唱盡量唱，所以能加場的就盡量加場加到滿，唱完6場我想要吃六個奶油豬仔包！」

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站

日期：3月17至19日及3月24至26日

時間：晚上7時

地點：中環海濱活動空間

票價：$1380/$1080/$880/$580

公開發售網址：http://tix-get-go.kktix.cc

最新影片推介：王丹妮+廖子妤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【敬業歌手】林俊傑自曝患手足口病　JJ帶病開演唱會：嘴裡長了70多顆潰瘍
18:53 2019/11/03
【敬業歌手】林俊傑自曝患手足口病　JJ帶病開演唱會：嘴裡長了70多顆潰瘍
【唱作天王】林俊傑網上騷挑戰荷里活特技 占士金馬倫「數字王國」炮製虛擬JJ
23:47 2020/10/31
【唱作天王】林俊傑網上騷挑戰荷里活特技 占士金馬倫「數字王國」炮製虛擬JJ
【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場
13:39 2023/01/16
【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場

你可能感興趣

【敬業歌手】林俊傑自曝患手足口病　JJ帶病開演唱會：嘴裡長了70多顆潰瘍
18:53 2019/11/03
【敬業歌手】林俊傑自曝患手足口病　JJ帶病開演唱會：嘴裡長了70多顆潰瘍
【唱作天王】林俊傑網上騷挑戰荷里活特技 占士金馬倫「數字王國」炮製虛擬JJ
23:47 2020/10/31
【唱作天王】林俊傑網上騷挑戰荷里活特技 占士金馬倫「數字王國」炮製虛擬JJ
【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場
13:39 2023/01/16
【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場
演唱會 歌手 娛樂行業

最高瀏覽

【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
13:01 2023/01/29
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
今日 10:03
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜