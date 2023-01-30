【林俊傑演唱會】JJ香港騷終極加開兩場 揚言開6場騷後吃奶油豬仔包

▲ 《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站，終極加開兩場！

2023年迎來林俊傑（JJ）入行的第20個年頭，早前他啟動籌備多時的《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站，並宣布將於3月下旬假中環海濱活動空間舉行香港站巡迴演唱會，也是他第一季世界巡迴演唱會的唯一亞洲站。

【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄 歌單增至40首呼籲歌迷提早入場

終極加場

繼早前宣佈加開兩場，合共4場的門票均被火速搶購一空後，JJ為盡量令期待已久的歌迷可以欣賞到他的演唱會，決定終極加開3月17日及3月24日共兩場演唱會，而為令更多歌迷可購得門票，8成門票將直接在2月2日上午11時起於TIX-GET-GO by KKTIX公開發售。

▲ 《JJ林俊傑 JJ20 世界巡回演唱會》香港站

今次為了香港樂迷，JJ首次將巡演場次一加再加，尾場演出更是JJ生日前夕，早前宣布加場時，JJ更於其社交平台上呼籲歌迷入場和他過生日。

他直言非常感謝樂迷們的熱烈支持：「我答應過歌迷能唱盡量唱，所以能加場的就盡量加場加到滿，唱完6場我想要吃六個奶油豬仔包！」

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站

日期：3月17至19日及3月24至26日

時間：晚上7時

地點：中環海濱活動空間

票價：$1380/$1080/$880/$580

公開發售網址：http://tix-get-go.kktix.cc

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