澳門開關後首個群星演唱會　草蜢梁漢文周興哲大派新春賀禮

▲ 多位歌手到澳門演出。

澳門防疫政策放寬後，其中一個大型演出「福兔迎祥 樂滿今宵演唱會」，剛在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，邀請了草蜢、將於二月在紅館開個唱的周興哲，以及衞蘭、梁漢文、樂隊 Supper Moment 、JW 王灝兒為表演嘉賓。

演唱會由 Supper Moment 揭開序幕，主持Bob在他們完成表演後，祝賀主音Sunny較早前榮升為人父，Sunny表示做父親感覺既不容易但開心，有不明白的地方便會向樂隊其他三位成員取經。適逢農曆大年初七兼人日，Supper Moment送上四個金輪，祝大家貨如輪轉，財運亨通。

接著的 JW王灝兒說很掛念澳門，她也帶來一把金扇送給觀眾，希望大家新一年風生水起，愈搵愈多錢，像她的名字JW般Joy and Win。

▲ 衛蘭

梁漢文不單表演多首經典名曲，他特別獻唱了一小段黃梅戲，最後更將寫上「一帆風順」的揮春送給大家，祝願百業興旺，生意興隆。

衛蘭說上次在澳門舉行個唱已是2018 年，她也送上一棵桃花，希望現場觀眾和他們的家人、朋友和公司同事間的關係可以愈來愈好。

▲ 草蜢載歌載舞。

遠道從台灣到澳門的周興哲表演第一首歌《怎麼了》時，因現場音響突然發生故障，Bob 即時現身台上向現場觀眾解釋，Eric 重新獻唱，在表演過金馬奬最佳原創電影歌曲《想知道你在想什麼」》， Bob和蔡宛珊先預祝香港紅館個唱成功，Eric也說很期待香港個唱，每天也很忙碌在預備，而他也特別給大家送上「心想事成」的揮春，祝大家事事順利。

壓軸演出的草蜢令全場氣氛高漲，唱《忘情深巴舞》全場站立跳舞拍手唱和，他們也很有心思把禮物隨機貼在現場的座位上，看最後誰是幸運兒可以得到。

▲ Supper Moment、梁漢文等後台大合照。

最後一眾表演單位合唱了賀年歌《祝福你》後，演唱會終於順利完成，他們回到後台也把握機會和主辦單位合照留念，並互相祝福大家兔年工作滾滾來，長做長有。