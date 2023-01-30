【告別劏房】租管生效一年被指執法情況未如理想　民建聯促5年內取締劣質劏房

▲ 民建聯促政府制定告別劏房路綫圖和時間表，5年內率先完成取締劣質劏房。（民建聯供圖）

劏房租管條例生效一年，民建聯指出，執法情況未如理想，多個當前突出問題包括業主或房東沒有提供書面租約、濫收水電費及其他費用等。民建聯要求當局有系統地加強執法，檢控違例人士、以保障住戶權益，又促政府制定告別劏房路綫圖和時間表，5年內率先完成取締劣質劏房。

民建聯今日提出「告別劏房2.0」倡議，要求當局把推出的連串措施與制定告別劏房目標掛鈎，並提出一系列優化劏房租管建議。

民建聯引述統計處1月發表的「居於分間樓宇單位人士」主題性報告，指劏房數量又略為上升，部分區域升幅頗大，如深水埗增加了7000個劏房單位。多了大專教育背景的市民入住劏房，繳交6000元或以上租金的住戶有所上升，由2016年的1.2萬戶，到2021年有多達3.2萬住戶。

參考統計處的劏房住戶數據後，民建聯再分析了多個當前租管突出的問題，例如業主或房東沒有提供書面租約、不制定新租約、不按法定要求向差餉物業估價署提供租賃通知書、濫收水電費及不向租戶出示水電費繳費單副本、濫收其他費用等。

民建聯促當局根據《業主與租客（綜合）條例》、《水務設施規例》及相關涉及消防安全與公共衞生條例，主動巡查、包括「放蛇」搜證、執法及檢控違例人士。又要求制定KPI，在5年內逐步取締劣質劏房，包括天台屋、工廈及商業樓宇等劏房。

民建聯期望，透過增建公屋、過渡屋與簡約公屋，加強規管劏房措施，10年內逐步減少劏房數目，並以此制定明確的KPI及告別劏房的時間表與路綫圖。在支援措施配合下，預計有兩成劏房單位轉型，以持牌「共居房屋」存在，作為市民其中一個住屋選項。

另外，民建聯亦提出一系列優化簡約公屋和過渡性房屋政策。簡約房屋方面，民建聯認為可由有營運過渡屋經驗的非政府機構，承辦及管理簡約公屋項目。另須嚴格控制建造成本，促使MiC建築物料可搬遷及重用。

優化過渡性房屋政策方面，民建聯希望當局加強宣傳過渡屋的選擇，例如透過房署及社署等部門，直接發放予輪候公屋者；而在2024年推出首批簡約公屋單位前，則要確保過渡性房屋入住率理想，以免資源浪費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰