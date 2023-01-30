【回港難】洪雯親歷回港過關難　海關申報成樽頸、無人查核酸

▲ 各口岸排隊過關人流擁堵。 （趙居逸攝）

兩地通關核酸、海關申報（俗稱黑碼）要求，令不少北上港人「回港人」，各口岸亦連日出現「蛇餅」，多位立法會議員親歷過關之苦，選委界洪雯稱，由福田口岸過關到搭上回家的士，共花2小時40分鐘，沒有檢查黑碼機，「核酸沒派上用場」。

譚耀宗冀特首明宣布取消通關核酸

全國人大常委譚耀宗接受電台訪問時提到，由於內地陸續關閉核酸檢測站，令返港市民或來港人士變得困難，亦與內地防疫政策不符，認為本港已取消隔離令，通關核酸檢測亦可取消，期望特首李家超在明日行政會議前有好消息宣布。

昨日傍晚6時，原打算經深圳灣口岸回港的洪雯，被口岸大樓層層「蛇餅」嚇到，即轉往福田口岸，不料該口岸的蛇餅亦延伸至周邊的居民區，唯有加入人龍隊伍。洪雯說，自己排了大約1小時，才進入口岸大樓，雖然有人通知要準備黑碼，「但事實上過黑碼機時並沒有檢查，而是直接放行了，然後排長隊走過深港兩邊的e道，到達香港境內共歷時1小時45分鐘，途中並沒有人檢查核酸紀錄，昨天在內地花了大力氣做的核酸並沒有派上用場。」出了落馬洲，在的士站等了50分鐘，才上了車。

洪雯認為，整個過程有三大「樽頸」，一是口岸通行能力嚴重不足；二是深圳的黑碼機嚴重影響了通行速度；三是香港口岸外疏散能力，如的士不足。她呼籲港深兩方盡快開通其他口岸，並增加高鐵班次，加大通行能力，並進一步簡化流程。

張欣宇：黑碼機數量與過關人流不匹配



立法會議員張欣宇說，根據實地考察和多方求證，初步判斷口岸出現的樽頸位在於深方的黑碼環節上，包括查驗機數量和過關人流不匹配；通過手機申報，對不少旅客有挑戰。張欣宇認為，口岸查驗的樽頸問題若不及時解決，不僅讓大批返港市民飽受寒天排隊之苦，也將嚴重影響遊客訪港意欲。

楊永杰：街坊嘆為何回家這麼難？

立法會議員楊永杰則提到，內地核酸檢測點越來越少，多個檢測點大排長龍，數百人在寒風中等候做核酸，都在問：「為何回家這麼難？」令其無言以對，希望政府早日落實以快測取代核酸，甚至取消所有核酸要求，並且取消預約過關安排，推動社會進一步復常。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸