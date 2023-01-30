【隔離生活】母子確診入竹篙灣年卅住到初八　感激職員送上「新年禮物」

▲ 母子入竹篙灣年卅住到初八，感激職員送上「新年禮物」，令到網民大讚：好有愛的地方。

政府今日（30日）起撤銷向新冠確診者發出隔離令，在竹篙灣檢疫中心內的確診者也相繼離開。一名港媽透露，自己與兒子剛好新年前確診，由年三十至年初八入住竹篙灣。期間遇到暖心職員，為兒子送上「新年禮物」，港媽表示深受感動。

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該名港媽昨日（29日）在Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發文分享，指自己與兒子臨近新年不幸確診，於年三十入住竹篙灣檢疫中心，直至昨日年初八才出營。她形容9日隔離生活期間兒子悶到「發霉」，隨即在WhatsApp詢問有沒有可以提供給小朋友解悶的東西，幸得職員熱心相助，「話都冇咁快就送咗盒『新年快樂』過嚟，仲要寫住『急』...」

從她分享的照片可見，隔離營工作人員為兒子送上一盒内有1,000塊的迪士尼砌圖，盒上貼有新鴻基地產貼紙，並附有「上下一心，共同抗疫」的字句。港媽十分感激隔離營工作人員及贊助商，笑言兒子直至離營時仍未拼完1,000塊拼圖，最後變成由竹篙灣帶回家的手信。

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港媽形容職員有求必應，「臨尾唔要求都有物資嚟，包大家滿載而歸。」又指入住期間，6B區一位「哥哥」每日前來探望，曾向兒子戲言「砌唔完唔使走」，最後兒子因為未砌完不願離開，覺得相當有趣。這位「哥哥」其後也於該帖文下留言與港媽相認，「6B哥哥喺到！呢兩日冇入去，所以探唔到你哋！不一樣嘅農曆新年！祝你哋一家人平安！健康！歡欣常滿。」

對於事主這段隔離經歷，不少網民留言表示隔離營服務十分貼心，「真係好窩心喎」，有網民則指竹篙灣隔離營即將成為歷史，使不少「舊生」感到不捨，亦祝福事主家人早日康復，「畢業後要身體健康」。

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責任編輯：羅嘉欣