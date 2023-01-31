【育兒經】歷奇教練籲家長勿質疑孩子能力 適時放手+鼓勵+信任可激發潛能

▲ 育有兩子的張秀儀認為大自然是一個很好的教育工具，能激發小朋友的潛能，圖中為她的大仔。

兩孩之母張秀儀（Cindy），從前是位助理教師，由於鍾情教育工作，於是遠赴英國考取森林學校執業師，並開設Spark Adventure（燃動歷奇訓練中心），讓小孩透過野外的體驗式活動，認識自我及改善人際關係，從而增強溝通及自信心，學習面對逆境解決難題。

「大自然是很好的教育工具，可以激發小朋友的潛能，創造充滿正能量的世界。」Cindy說。

現在為訓練中心導師的Cindy，自言從小也不是讀書材料，後來升上中六遇上一位物理科老師，讓她對這科目充滿興趣，並順利考入科技大學修讀物理系。

畢業後她順理成章成為老師，在中學做助理教師，工作以行政為主，對學生時間較少，性格外向的她感到沉悶，後來便辭職到企業培訓公司工作，並參加一些自我提升的課程，獲得很大的得着。

她說：「我讀領袖工作課程，發覺一個人的人際關係及溝通，是牽涉原生家庭的親子關係，每個人的成長過程中，必須要有愛的存在，如果從小已被愛，日後便能勇敢面對問題，對工作有莫大的幫助。」

於是，她便開設了Spark Adventure，利用體驗式活動，讓小朋友透過團體活動、野外考驗和專業的技能，建立自信人生及和諧家庭，創造充滿愛及正能量的人生。

▲ 張秀儀不時帶大仔參加歷奇活動，激發他的潛能。(梁偉榮攝)

「現今的小朋友太富裕，人生很順利，大自然是一個很好的工具，讓小朋友在有限的資源及逆境下，能發揮潛能。」Cindy說。

現時Spark Adventure舉辦不同活動及課程，包括4-6歲的森林學校、7-11歲的訓練營。課程會利用戶外及室內環境作培訓，包括登山、遠足、空中飛索、攀樹、海外登山及野外求生等，使小朋友接受不同程度的挑戰，在導師引領下得到啟發。

委以重任 激發潛能

在眾多活動中，Cindy有不少難忘的經驗。「森林學校的課程會讓小孩子自己決定活動項目，有次大家在森林裏執樹枝及樹葉，用來建造樹屋，當時大家一起執，其中有位5歲男孩便主動結識在附近遊玩的其他小朋友，叫他們幫手執，於是很快便執齊樹葉及樹枝。」

▲ 在野外活動中，小朋友會一起合作完成任務，訓練溝通能力。(被訪者提供)

Cindy說這孩子一直給家長的印象是「帶頭搞事」，但她認為凡事有不同角度，從活動中發現男孩很有領導才能。「他可以令其他小朋友跟隨，證明有感染力及領導才能，作為一位上司，必須要具備這種特質，才能令下屬服從，若小朋友從小已被激發有這潛能，日後他會成為一位成功的領導者。」

另有一位7歲男孩，參加兩日一夜的領袖訓練營。他像一般港童一樣由父母悉心照顧，有點嬌生慣養。「每個小朋友都在營內負責不同的工作，他被派洗碗，但他因不懂感到很徬徨，於是不停喊，後來更喊到四腳朝天，呼天搶地不停叫媽媽，相當淒涼。我便在他身邊安慰及鼓勵，最後把工作完成，他很有滿足感。」

還有一位9歲男孩參加行山活動，長期停留在隊尾，還不停說辛苦及好攰。「我便給他一個重要任務，擔任行山領隊需要照顧隊友，他態度即時轉變，步伐加快，很快更行至隊頭，並向隊友大叫加油，相當落力。其實小朋友有很大潛能，大人只要鼓勵他們，並且嘗試委以重任，讓他們感受到被信任，從而激發責任心完成任務。」

▲ 小朋友很喜歡玩水上活動。(被訪者提供)

她自言有些家長不時質疑孩子的能力，過分溺愛及保護。「家長最常講是背囊好重，以及穿太少衫會否冷親。其實我們對所有小朋友都是一視同仁，不會作出額外照顧，就是讓他們學懂照顧自己。」

讓孩子自己動手做

身為家長及育有兩子的Cindy，教養之道便是放手讓孩子「自己做」，令他獲得成功感。「我大仔4歲半，在安全的情況下，我會讓他自己動手做，好似每次出街自己穿襪，有時反轉甚至穿錯，我都讓他自己解決及處理，直至穿好為止，完成後會有滿足感及成功感。」

Cindy直言小孩動作較緩慢，家長必須預留充足時間，同時亦不能心急及切忌勞氣，讓孩子慢慢做必定會做得到。

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另外，Cindy亦會帶大仔參加Spark Adventure的活動，有時甚至越級參加7-11歲的訓練營。「他見到大哥哥大姐姐行山，個個行得快，他會跟著行不會嫌辛苦，每次都能達標完成旅程。」

要兼顧工作及照顧孩子，Cindy定期會安排Me Time。「我最喜歡約好友食Tea，大家都不帶小朋友，可以暢所欲言，又可傾吓媽媽經，輕鬆度一個下午。」

記者：招美寶