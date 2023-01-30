【海外升學】姚焯菲新西蘭開學融入其中　讀著名私立女校年學費住宿34萬

▲ 姚焯菲近日赴新西蘭開學。

16歲「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）在1月24日大年初三低調飛往新西蘭升學，其家人及好友到機場送別她，抵埗後她亦在社交網站開直播報平安。近日她正式開學，其就讀的寄宿學校亦曝光，是近百年歷史的名校，每年學費及住宿費超過30萬港元。

Chantel近日飛往新西蘭升學，大家都對她讀哪一所學校感到好奇，直至近日校方在社交網上載開學照片，見到Chantel的身影，她身穿小背心及短裙，並站在中間的位置，笑容甜美，似乎與同學已打成一片。

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原來她入讀了當地著名的「奧克蘭拔萃女子學校」（Diocesan School for Girls），該校是創立於1930年的私立基督教女校，位於奧克蘭城市中心的富人區Epsom，交通方便，而且學校環境優美，設施十分完善，包括大型圖書館、劇院和音樂中心、室內水上運動中心等。

學校更設有專業科學教學區，擁有化學、物理和生物實驗室。學校還專為11至13年級學生設立高級公共休息室，提供廚房和浴室，獨立的書房和各種設施。

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該校分為小學部、初中部和高中部，高年級學生可選擇新西蘭國家課程（New Zealand National Curriculum）或IB國際文憑，不少學生都獲常春藤聯盟大學取錄。

學費方面，根據學校網頁資料，2023學年的小學學費為42,300紐西蘭元（約21萬港元）；而中學學費則為48,500紐西蘭元（約24.6萬港元）。另外學校寄宿費為18,700紐西蘭元（約9.5萬港元），若選擇住寄宿家庭，則每年15,640紐西蘭元（約7.9萬港元）。換言之，Chantel每年學費連住宿費約需34萬港元。

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責任編輯︰王明芳