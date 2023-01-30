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【癌症殺手】女子唱歌走音確診甲狀腺癌　揭2cm腫瘤壓迫神經【附5大症狀】

醫生診症室 17:29 2023/01/30

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女子唱歌走音揭患甲狀腺癌。（iStock圖片，非當事人）

唱歌走音有可能是腫瘤所致。台灣一名女子天生有副好歌喉，但近日唱歌時，一唱到高音部分便走音，求醫後被診斷患甲狀腺癌。

最新影片推介：

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享案例，指該名60歲女子一向擅長唱歌，唱高音時游刃有餘，不過近日唱歌時，突然無法唱高音，而這種情況更愈來愈常見。

女子求醫接受超聲波檢查，發現右邊甲狀腺上緣有一個2厘米的腫瘤，需開刀切除，最終證實為甲狀腺癌。陳榮堅指，腫瘤壓在上喉神經上，雖然一般不會影響音質，但當發特別高音時便會受影響。

陳榮堅又指，女子發現患癌時腫瘤已經較大，雖然上喉神經沒有被切斷，但腫瘤接觸到神經，導致日後唱歌時，無法跟以往一樣輕鬆駕馭高音。他提醒，當發現身體突然出現變化，應該盡早求醫。

女性患甲狀腺癌風險高2至3倍

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

點撃睇甲狀腺癌常見徵狀：

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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