【師生戀】女生愛上高中老師　畢業閃婚與世隔絕下場超慘

▲ 有日本女生愛上高中老師，畢業後閃婚，下場超慘！

「師生戀」被視為「禁忌之戀」，儘管雙方是真心相愛，排除萬難走在一起，也會面對不少問題。日本一名女生，以過來人身分談及師生戀，她坦言，當初拍拖時以為自己就是偶像劇中的女主角，除了男老師外，所有人都與她為敵，直到現在才發現，高中畢業後就閃嫁老師，是錯誤的選擇，「等於親手將自己的人生推下深淵！」

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根據日媒FORZA STYLE報導，25歲的少婦日菜子（化名）表示，就讀高中時與男老師拍拖，因為當時年紀太年輕，所以非常戀愛腦，一心覺得老師才是自己的真愛，非他不嫁。因此畢業後便放棄了升讀大學的機會，不理會家人反對下，18歲便與老師男友結婚，成為家庭主婦，結婚4年生下孩子。

當我懷孕生孩子時，以前的同學都在準備就業，儘管育兒與主婦的生活很快樂，但還是不免感到孤獨。

日菜子回想起剛結婚時，生活就像是暴風雨一般。由於雙方家長反對他們交往，她覺得自己就像《羅密歐與茱麗葉》中的茱麗葉。因此與家人關係決裂。

日菜子續指，因為丈夫曾是她的老師，身分敏感，所以婚前都不敢向朋友透露兩人交往的事，導致她和朋友們逐漸疏遠，而兩人婚前也在現時的住所同居，她的父母曾多次來到這裡大喊大叫，要強行把她帶走，導致鄰居都知道他們是師生戀，她和鄰居也沒有來往，當丈夫返回學校工作時，她沒有朋友及家人，每天也是獨守空房。

直到孩子出世後，兩夫妻終於獲得雙方家長的認同，不過對夫家而言，卻只把日菜子當作是「生下孫子的人」。而日菜子的丈夫因為和自己的學生結婚，因此被標籤成「會對學生出手的糟糕老師」，升職之路就此斷絕。

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責任編輯︰王明芳