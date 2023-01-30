【貧富家庭】垃圾可透露經濟狀況　清潔工揭窮人與有錢人4大不同

▲ 日本清潔工瀧澤秀一發現可從垃圾分辨窮人與有錢人。

問問大家，認為有錢人跟窮人的垃圾有何不同？或許會猜測有錢人必定垃圾較多，因為總是消費買很多物品，其實是相反，窮人每次丟掉的垃圾較多，而且會買較貴的物品，不太慳家。以上是身兼日本搞笑藝人和清潔工的瀧澤秀一分析得出的結論，他不是空談，是憑多年工作中所觀察到，更將所見所聞結集成書出版。

綜合日本傳媒報道，瀧澤秀一是斜槓一族Slasher，他既是搞笑藝人，又是清潔工，加入清潔行業的起初原因是需要穩定的收入，他慢慢開始適應體力勞動的工作節奏後，開始投入其中，用獨特角度去觀察收垃圾這件事，更因而推出了多本書籍如《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》，瀧澤秀一被封為日本「最有名的清潔員」。

最新影片︰

瀧澤曾分享自己工作時的所見，他指出透過垃圾袋可以觀察住戶家庭是有錢人抑或貧窮人。大致可以分為4大不同，部分跟一般人傳統的想法很不一，值得讓人反思。

1. 窮人家的垃圾袋常出現碎銀

在貧窮家庭的垃圾袋裡，瀧澤常會找到散銀零錢，可猜測該家庭不在意小錢，可能明知自己跌了一角幾毫都不在意，不想為執錢摷垃圾桶，對於錢銀上不太著緊，而這樣情況在有錢家庭的垃圾袋是幾乎不曾發生，推測有錢人在意一分一毫，不會浪費任何一分錢、不會看不起小錢。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2. 窮人常買收費的膠袋

在日本現時實行膠袋徵費，在窮人家的垃圾袋中，經常可發現超級市場、便利店要額外付費買的膠袋，而有錢人家中的垃圾裡則很少出現一次性用的膠袋。以上可推測貧窮者花錢無規劃，寧願花錢去追求單次的方便，較少考慮到循環再用去慳錢。有錢人則較慳家，即使膠袋錢少數目同樣會留意，精打細算，不想積少成多花費。

3. 窮人垃圾堆中很多便利店食品

在日本，24小時便利店隨處可見，商品可滿足日常需要，食品種類尤其多。瀧澤在窮家庭的垃圾堆中發現，便利店商品包裝垃圾很多，可知便利店買零食、杯麵等食品通常比較貴，如果在超級市場購買會更化算，有感窮人對用錢觀念較隨意。以上情況，相比起富人家庭是較少出現。

4. 窮人經常丟多袋垃圾

在較貧窮住屋區，瀧澤觀察到窮人倒垃圾一丟就是好幾袋，似是囤積很久，推測住戶生活繁忙，或是有拖延症懶得清理。反觀富有人的垃圾大多數會整理好，而且定時定點，可能是有幫手協助清垃圾，或不用為生活奔波較能有時間去整理垃圾。

總結而言，可見有錢人慳家不浪費一分一毫，平日日積月累精打細算用錢、節省資源，就會有更多錢財。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳