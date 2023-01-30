【超市大搜查】家用吸濕劑大比拼　嚴選5款最高評分吸濕劑

▲ 消委會嚴選5款最高評分吸濕劑。

香港天氣潮濕，為了減少發霉情形，不少人會在家中不同位置放上吸濕劑。消委會早前就曾測試過20款家用吸濕劑，其中10款盒裝樣本的吸濕量可相差逾8成半，在買吸濕劑之前，記得要多些留意！

最新影片：

消委會在2021年曾對市面上20款家用吸濕劑樣本進行測試，這些吸濕劑的主要成分為氯化鈣，吸濕量由400毫升至750毫升不等，平均每盒價格介乎$6至$42.3。測試為期80日，結果發現10款盒裝樣本的吸濕量可相差約87%。其中一款聲稱吸濕容量達750毫升的吸濕器，其累積吸濕量少於230毫升；而3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量更是近乎零。

以下是消委會嚴選出，5款最高評分達4星半（最高評分為5星）的吸濕劑：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等。以下是消委會7個使用及選購貼士：

1. 購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔；

2. 於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況；

3. 盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間；

4. 氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑 沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物；

5. 對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放；

6. 使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用，惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用次數增加而減退；

7. 為了令吸濕劑充分發揮效用，應確保使用的環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣