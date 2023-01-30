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【超市大搜查】家用吸濕劑大比拼　嚴選5款最高評分吸濕劑

食用安全 18:13 2023/01/30

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消委會嚴選5款最高評分吸濕劑。

香港天氣潮濕，為了減少發霉情形，不少人會在家中不同位置放上吸濕劑。消委會早前就曾測試過20款家用吸濕劑，其中10款盒裝樣本的吸濕量可相差逾8成半，在買吸濕劑之前，記得要多些留意！

最新影片：

消委會在2021年曾對市面上20款家用吸濕劑樣本進行測試，這些吸濕劑的主要成分為氯化鈣，吸濕量由400毫升至750毫升不等，平均每盒價格介乎$6至$42.3。測試為期80日，結果發現10款盒裝樣本的吸濕量可相差約87%。其中一款聲稱吸濕容量達750毫升的吸濕器，其累積吸濕量少於230毫升；而3款可重用的竹炭或活性炭樣本的每日平均吸濕量更是近乎零。

以下是消委會嚴選出，5款最高評分達4星半（最高評分為5星）的吸濕劑：

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消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等。以下是消委會7個使用及選購貼士：

  • 1. 購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔；
  • 2. 於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況；
  • 3. 盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間；
  • 4. 氯化鈣吸濕產品若有更換指示，應不時察看是否需要更換，或當盒裝吸濕劑 沒有剩餘白色的氯化鈣，而下層積水較滿時，便需更換；吸濕後盒內的水或溶液應按說明指示處理，避免液體濺到皮膚及衣物，亦不要用盒內的水澆植物；
  • 5. 對濕氣敏感的物品，例如相機、鏡頭或收藏品，宜選用會轉換顏色的硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放；
  • 6. 使用硅膠及竹炭／活性炭等可再生產品時，應按說明書指示驅走濕氣再用，惟留意炭類產品的吸濕效能較低，以及硅膠產品的吸濕效能或會隨再生重用次數增加而減退；
  • 7. 為了令吸濕劑充分發揮效用，應確保使用的環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵。

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責任編輯：羅嘉欣

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