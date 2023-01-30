【簡約公屋】房屋局爭議聲下削減10億造價　何永賢：搬入新界生活可發掘新樂趣

▲ 房屋局局長何永賢（左）指，搬入新界生活可發掘新樂趣。（梁偉榮攝）

政府擬在3塊市區用地，5塊新界用地共8塊地皮建3萬伙簡約公屋，過去屢被指造價過貴，房屋局局長何永賢今日（30日）表示，經審視設計後，預算造價可再削減約10億元。

被問及過去部分新界過渡屋項目無人問津，新界簡約公屋會否入住率不足，何永賢指，「聽落（元朗）好似好遠，但出返市中心好方便，居民都好開心，轉個地區生活會有不同樂趣和好處」。

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8個簡約公屋選址中，新公布的有啟德世運道、柴灣常安街/常平街、牛頭角彩興路和小欖樂安排。早前已公布的選扯包括元朗攸學路、屯門第3A區、上水蓮塘尾和屯門第54區。

房屋局局長何永賢指，3萬個單位將分兩批向立法會申請撥款，首批申請撥款的項目包括元朗攸學路（2,100個單位）、屯門3A區（1,900個單位）、牛頭角彩興路（2,300個單位）和啟德世運道（1.07萬個單位）項目，共1.7萬個單位。

1.7萬個單位中，有1.17萬個約140呎1至2人單位，佔近7成、3,300個約270呎3至4人單位，佔約19％、和2,000個330呎單位，佔約12％。

造價方面，何永賢指，因應立法會及社會各界對簡約公屋造價的關注，政府再一次檢視建築計劃，經改善設計後，最新估算造價可削減10億元。

被問及過去新界過渡屋入住率偏低，而新界簡約公屋選扯較偏遠，政府如何確保新界選址具吸引力？何永賢回應指，現時元朗同心村有60％入住率，負責機構正陸續處理申請，「我入去睇過，元朗聽落好似好遠，但出返元朗站就好方便。我同居民傾過，佢地好開心，去完濕地公園，轉一個區生活，可以發現一個區的樂趣和好處。」

「簡約公屋」主要提供予輪候傳統公屋3年或以上的申請者，以家庭申請者優先。預計首階段約2,100個「簡約公屋」單位，最快可在2024／25年度落成，其餘單位分別會在2025／26年度和2026／27年度分階段落成。

房屋局副局長戴尚誠今日下午到啟德地皮視察後指，啟德用地有5.7公頃，日後可提供1.07萬個單位。項目每座16至18層，地下層會有配套設施。戴尚誠又指，該地皮長遠用途是綜合商業區，有關用途不會改變。

▲ 房屋局副局長戴尚誠。（梁偉榮攝）

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記者：陳梓蔚