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【死因研訊】41歲男玩滑翔傘遇難身亡　官質疑消防搜救安排

社會 17:51 2023/01/30

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鍾旭華。（資料圖片）

41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救6天後被尋回後不治，死因研訊今（30日）續。消防特種救援隊支援隊成員供稱，接獲家屬提供的座標後，於翌日派員搜救。死因裁判官質疑消防早已收到座標，但仍「例行公事」地待開會後才調派人手，消防承認有改善空間。

死者鍾旭華，生前為電子貿易公司東主，是香港滑翔傘協會會員，具中級飛行員資格。死者於2018年7月22日在大嶼山起飛場駕駛滑翔傘時失蹤，至同月27日被尋回後送院不治，終年41歲。

時任消防特種救援隊支援隊成員、現任助理消防區長李偉明今代表消防處出庭作供，李於7月23日至27日駐守消防警方聯合指揮中心，就攀山搜救提供支援，並由消防主導搜救工作，警方負責與家屬溝通及收集資訊。

李供稱，在7月26日晚上收到死者傘友WhatsApp傳來的座標Excel檔案，認為檔案可靠，但當時雲層高度約400米，位置陡峭，用直升機搜索有風險，決定待安全時才派員搜索。李稱，警方從未告知消防收過相關座標檔案。

死因裁判官何俊堯關注，消防在前一晚已收到座標，至派員搜索歷時不短，直至翌日早上近11時才出動，問及為何不在當晚便開會分配調派人手。李解釋，中心每天早上9時會集合救援隊伍開會，不只考慮2個座標。死因裁判官指，消防予人「例行公事」感覺，慢慢開會。李重申，調派人手需時，否認做法機械式。李補充，雲層於事發後第6天早上才消散，但沒有紀錄時間，李承認在安排開會上有改善空間。

遺孀陳利珊於庭上指，7月26日下午曾在指揮中心內與李口頭交代座標，李則否認兩人曾會面。

發現遺體的飛行服務隊高級行動機師Thorepe Dominic Antony供稱，發現遺體前數天雲層較低，直升機難以搜索。直至7月27日，Antony完成另一搜救任務後，發現雲層上升，遂飛往南大嶼山尋找死者，形容看到死者的滑翔傘是非常幸運。

時任民安隊山嶺搜救隊隊長蔣國光供稱，死者被發現時倒臥在山邊，左耳及嘴角爛了，臉上有蟲爬出，死者已無呼吸和脈搏；距離死者數米範圍外有滑翔傘及頭盔。

聆訊明（31日）續。

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記者：陳曉欣

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民安隊 消防處 飛行服務隊 大嶼山

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