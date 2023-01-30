【無罪釋放】D&G香港前主席涉收回佣170萬　法官裁定罪名不成立

▲ 被告Michel Didier Raymond Gonzalez被裁定罪名不成立。（資料圖片）

意大利品牌Dolce & Gabbana(D&G)香港分公司前主席，涉從貿易公司股東收取約170萬港元回佣，將價值逾1,200萬元的「季尾」貨品售予內地購物網站。D&G香港前主席及涉案貿易公司股東，今（30日）於區域法院被裁定1項串謀使代理人接受利益罪脫。法官裁決時指，雖然首被告與次被告存在可疑的協議，但未有證據證明3間涉案公司的關係，控方未能達至毫無合理疑點舉證。

被告為Dolce & Gabbana香港分公司前主席Michel Didier Raymond Gonzalez（56歲）及魅達網香港有限公司(下稱魅達網)經營者兼股東蔣加鋒（44歲），兩人同被控1項串謀使代理人接受利益罪。

控罪指，兩人於2013年8月至2016年2月期間，與另1人一同串謀，使首被告在沒有合法權限或合理辯解下，從魅達網收受80萬港元及逾77萬元人民幣(折約89.6萬港元)的非法回佣，以安排將D&G貨品出售給唯品會（中國）有限公司(下稱唯品會)。

法官裁決時指，在本案欠缺證人林明凱（譯音）下，控方依賴9份相關證人供詞，當中3份供詞或是真確，但由於林未有出庭作證，未能確認相關供詞真確性及來源。

法官指，故此未有證據顯示次被告持股的魅達網和唯品會，以及首被告和其妻持有的Real Team International Group Limited（下稱Real Team)之間有所關係，雖然兩名被告存在可疑的協議，但Real Team 亦是魅達網的中介，控方未能達至毫無合理疑點舉證，遂裁定兩人罪脫。

控方早前開案陳詞指，唯品會於案發時則是內地國際時裝網上零售商，次被告與林明凱（譯音）則是魅達網股東。及至2013年8月至2015年10月，D&G依照協議向唯品會出售共逾1,200萬元貨品。2015年6至10月，雙方的3宗交易金額涉逾1,041萬港元。

控方續指，及至2013年底，Real Team向魅達網要求收取40萬元，魅達網從唯品會收取逾44萬港元後支付款項，又於2014年中再以「D&G服務費」為名，向唯品會收取107萬人民幣(折約124.5萬港元)，再於翌月收取Real Team發票後，支付逾77萬人民幣(折約89.6萬港元)予對方。

控方續指，Real Team以代表唯品會購買季尾貨的佣金為名，向魅達網收取逾40萬港元，過程中首被告多次以訊息催促次被告支付款項，最終魅達網從唯品會收取款項後支付款項，案發時D&G總公司及分公司均對首被告收受利益不知情。

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記者：梁錦麟