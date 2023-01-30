【陀B辛酸】受腺肌症困擾狂打40支安胎針　 40歲孫慧雪分享陀第二胎辛酸

▲ 受腺肌症困擾狂打40支安胎針， 40歲孫慧雪分享陀第二胎辛酸。

年屆40歲的女藝人孫慧雪，自2016年與富二代商人結婚後，翌年即為老公誕下囝囝。事隔4年，孫慧雪便趁日前大年初七（28日）宣布懷上第二胎的喜訊。由於收到海量的親朋好友關注，她今日（30日）便再更新自己高齡懷孕情況，並透露因本身有腺肌症及腺肌瘤的問題，身體有出血情況，需每日往醫院打安胎針及不能有太大動作。

最新影片:

孫慧雪於其IG表示因已到四十之齡，體能衰退，加上要照顧家庭孩子，因此迫不得已「盡量推了一些工作」。在懷孕3個月的日子，她指雖然「就這樣暈嘔、暈嘔、不知就裡又帶點擔心地過了三個月！」形容孕期較上一胎辛苦，但仍然「ok撐得住的！」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

因為本身有腺肌症及腺肌瘤的問題，孫慧雪指在12週前也難免有出血情況，「每晚都需要到醫院打安胎針及不能有大郁動，整個人都昏昏沉沉和水腫」。她粗略估計，目前打至少打了40針，又指現在左右盆骨兩邊的打針位置都是瘀青及腫起一大塊，連姑娘亦忍俊不禁指她「已經打到身體都不能吸收了！」不過，她同時亦慶幸「已經過了第一關！」並為同樣有腺肌症但又想懷孕的同路人打氣。

姑娘也說可能已經打到身體都不能吸收了！但也慶幸的是已經過了第一關！我也特別想又對有腺肌症但又想懷孕的朋友說句，是可以的！不用灰心！

對於坊間對她懷孕3個月即見肚的謎思，她則解釋道估計是「因為第一胎肚皮曾經拉扯到43吋」，因此令肚皮鬆了，才令今次這樣快見肚，更強調自己今胎不是雙胞胎，只是得一個寶寶而已啦！

對於是有計劃？還是意外？她則揭盅道是是按計劃的，指自己一直都想有兩個寶寶，覺得一起成長會比較好，讓小孩長大後會有照應。

何謂腺肌症

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問表示，子宮肌腺瘤又稱「子宮腺肌症」，是子宮內膜異常出現在子宮肌肉層。因此月經來潮時，這些「異位」於肌肉層的子宮內膜也會跟著出血，但是血只能積聚在肌肉裡面，導致子宮壁增生、變大、肌肉組織纖維化。

子宮肌腺瘤大多生長在一邊子宮壁，通常是子宮後壁，子宮會像氣球般脹起來，呈圓形；蝕入肌肉層，無法分割。要切除需全子宮切除，否則用止痛藥、止血藥控制病情。

子宮肌腺瘤的典型症狀是來經時痛楚、經血流量多，子宮脹大等。通常患者因為經痛、經量多求醫，接受婦科檢查和超聲波時發現。成因與雌激素有關，不過沒有研究顯示是與哪些特別食物有關。高危人士包括曾接受子宮手術如剖腹產或肌瘤切除、曾分娩、中年婦女，40至50歲女性較常見，停經後發生率會下降。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣