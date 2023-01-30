【新四十二章劇透】第1集劇情預告　龔嘉欣天生神力美人生鬚

▲ 《新四十二章》

由陳維冠監製，陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹、鄭子誠、譚凱琪等演出《新四十二章》講豬肉檔老闆娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）天生神力，卻得了會生鬍鬚的怪病，渴望尋找「四十二章經」寶藏內的神藥治病。

大學中文系教授章經（陳豪飾）多年前已醉心尋找這個傳說中的寶藏，惟因一次事故大受打擊，一直飽受失眠症困擾。

而數學天才邵桂芝（江嘉敏飾）機靈聰敏，對急症室病房男護士柯建寧（周嘉洛飾）一見傾心。桂芝遊走於正邪之間，也極想找到寶藏，以求一朝發達。

章經、螢嬌和桂芝因緣際會之下相遇，為搶奪寶藏而各出奇謀，爭奪過程中開展了人性的善惡爭戰，鬥過你死我活……

第1集 （30/1）

豬肉店女東主朱螢嬌力大無窮，卻患有生鬚的怪病。

博文大學的中國文化研究系教授章經曾是探險家，多年前遇上意外後，飽受失眠症困擾，不少教學工作亦要依靠助手李爾君。

爾君的表姐孫來弟請章經解決疑難，來弟生父留下一滿文遺囑，令來弟與親弟孫家耀展開爭產風波。

好學的螢嬌希望進修碩士課程，獲博文大學接納入學申請，但開學前要勸服離家出走的「兄長」朱古力、朱若望回家看檔。

章經想盡辦法為來弟奪回家產，卻因此陷入危機。

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