黃妍3月舉行演唱會　放大內心恐懼成音樂會主題【內附詳情】

《麥花臣節 x 黃妍 BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》將於3月11至12日在旺角麥花臣場館舉行。相隔兩年，黃妍（Cath）將再度開個唱，音樂會將會是她歷年作品的總結。

Cath過去所創作的作品，都是不斷地發掘內在的自己，整合過後，會發現「恐懼」是Cath創作中一個不可或缺的關鍵字，而且「恐懼」二字亦令Cath衍生出很多不同維度的創作，所以今次音樂會將會以「恐懼」作最大的主題， 為Cath的音樂歷程來一次總結。

將「恐懼」與「水」結合

常言道：女人用水做，但水卻是Cath人生中最大的恐懼，這全因她小時候曾遇溺，自始以後她便對水產生了恐懼。

因這小時候的經歷，讓Cath與創作團隊在構思音樂會名字時，想到將「恐懼」與「水」兩大元素放在一起，然後轉化成就「BLOOMING UNDERWATER 」這演唱會主題名字，背後的意義在於，如果水是Cath的恐懼，我們就讓Cath從恐懼裡綻放出最好的自己。

為了突出 「BLOOMING UNDERWATER」的概念，Cath今次在音樂會中不僅大唱歷年熱播作品，更會獻唱別人的歌，為樂迷帶來驚喜；她又特別染金了長髮，並穿上帶有水在流動那種感覺的3D Print連身紙製裙拍攝，加上燈光配合，Cath就像在水中蓄勢待發靜待時機，好等樂迷一同感受那份美態。

不過Cath分享了優雅造型背後的笑料，說：「本來真係要浸水拍攝，但估計我俾唔到任何表情，所以大家放棄咗，改為著一條形態上有海浪感覺嘅裙。當日天氣好凍，我裙裏面只係着咗類似絲襪嘅衫，所以我一路影一路打冷震，另外就係條裙好重，我要孭住影相，結果第二日我兩邊膊頭瘀晒。」

而從來都不會美甲的Cath，今次造型師安排她做Gel甲配合造型，但她卻經常忍不住想搞破壞，他說：「我第一次jel甲，因為我彈結他唔會Gel甲，而且我手痕就會想摵手指，結果美甲後我不停想摵指甲上嘅玻璃紙，搞到助手不停打我手。」

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《麥花臣節 x 黃妍 BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》

日期：3月11至12日（星期六及日）

時間：晚上8時15分

地點：旺角麥花臣場館

票價： $780 / $580

門票：2月8日早上11時起於KKTIX優先訂購/2月10日早上10時起於Ticketflap公開發售