  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃妍3月舉行演唱會　放大內心恐懼成音樂會主題【內附詳情】

娛樂 18:36 2023/01/30

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

《麥花臣節 x 黃妍 BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》將於3月11至12日在旺角麥花臣場館舉行。相隔兩年，黃妍（Cath）將再度開個唱，音樂會將會是她歷年作品的總結。

Cath過去所創作的作品，都是不斷地發掘內在的自己，整合過後，會發現「恐懼」是Cath創作中一個不可或缺的關鍵字，而且「恐懼」二字亦令Cath衍生出很多不同維度的創作，所以今次音樂會將會以「恐懼」作最大的主題， 為Cath的音樂歷程來一次總結。

將「恐懼」與「水」結合

常言道：女人用水做，但水卻是Cath人生中最大的恐懼，這全因她小時候曾遇溺，自始以後她便對水產生了恐懼。

因這小時候的經歷，讓Cath與創作團隊在構思音樂會名字時，想到將「恐懼」與「水」兩大元素放在一起，然後轉化成就「BLOOMING UNDERWATER 」這演唱會主題名字，背後的意義在於，如果水是Cath的恐懼，我們就讓Cath從恐懼裡綻放出最好的自己。

為了突出 「BLOOMING UNDERWATER」的概念，Cath今次在音樂會中不僅大唱歷年熱播作品，更會獻唱別人的歌，為樂迷帶來驚喜；她又特別染金了長髮，並穿上帶有水在流動那種感覺的3D Print連身紙製裙拍攝，加上燈光配合，Cath就像在水中蓄勢待發靜待時機，好等樂迷一同感受那份美態。

不過Cath分享了優雅造型背後的笑料，說：「本來真係要浸水拍攝，但估計我俾唔到任何表情，所以大家放棄咗，改為著一條形態上有海浪感覺嘅裙。當日天氣好凍，我裙裏面只係着咗類似絲襪嘅衫，所以我一路影一路打冷震，另外就係條裙好重，我要孭住影相，結果第二日我兩邊膊頭瘀晒。」

而從來都不會美甲的Cath，今次造型師安排她做Gel甲配合造型，但她卻經常忍不住想搞破壞，他說：「我第一次jel甲，因為我彈結他唔會Gel甲，而且我手痕就會想摵手指，結果美甲後我不停想摵指甲上嘅玻璃紙，搞到助手不停打我手。」

最新影片推介：黃丹妮廖子妤專訪

《麥花臣節 x 黃妍 BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》

日期：3月11至12日（星期六及日）
時間：晚上8時15分
地點：旺角麥花臣場館
票價： $780 / $580

門票：2月8日早上11時起於KKTIX優先訂購/2月10日早上10時起於Ticketflap公開發售

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
今日 12:05
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
18:29 2022/12/13
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
18:10 2022/10/17
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅

你可能感興趣

【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
今日 12:05
【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
18:29 2022/12/13
【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
18:10 2022/10/17
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
黃妍 歌手 演唱會

最高瀏覽

【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
13:01 2023/01/29
【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜
今日 10:03
【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜