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【簡約公屋】立法會議員「睇樓」後轉軚支持？　陳學鋒冀建築成本有更多下調空間

政治 19:07 2023/01/30

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劉國勳（左三）指，簡約公屋比起劏房的環境改善得多。（劉國勳Facebook圖片）

初版簡約公屋初到立法會房屋委員會時，惹不少議員反對，當局今日宣布增選址、減造價，並邀請行會成員、工務小組委員會等參觀位於啟德的簡約公屋示範單位。

據悉局方將於下月8日向工務小組申請撥款，多位有份參觀的委員肯定新方案。

民建聯劉國勳說，認同簡約公屋是一個過渡方案，指簡約公屋有獨立洗手間、開放式廚房，「比起劏房的環境改善得多。」其黨友陳學鋒亦讚賞現屆政府能在上任半年左右，推出簡約公屋政策，但稍後仍將就如何降低成本等提出建議，希望讓建築成本有更多下調空間。

「A4」成員梁文廣歡迎政府對各界關注項目作出積極、正面回應，包括分兩次向立法會申請工程撥款。他參觀示範單位後形容「環境舒適，遠較劏房為宜」，但擔心1至2人單位較多或未能滿足家庭成員較多的基層家庭需要，建議彈性處理，包括考慮提高新界區項目大單位比例。

陸瀚民（左）形容，簡約公屋陳設簡約，比起舊式公屋設計，更有空間感。（陸瀚民Facebook圖片）

經民聯陸瀚民形容，簡約公屋陳設簡約，比起舊式公屋設計，更有空間感。但同樣關注大、小單位比例，是否合乎劏房和不適切居所的住戶估算，好讓資源可以用到實處。其黨友陳祖恒則期望，當局積極完善簡約公屋的交通及社區配套。

梁子穎則認為簡約公屋廁所和廚房設計有改善空間。（梁子穎Facebook圖片）

非工務小組委員、工聯會梁子穎則認為簡約公屋廁所和廚房設計有改善空間，其中，廁所可删除中間門，以騰出更多空間和減低成本，並改變廁所門方向避免由廚房進入廁所。他又指廚房枱面不夠，建議設計上可延長廚房枱面增加空間。

行會成員悉房屋局公布更多「簡約公屋」選址，並將有約一半單位位於市區，造價亦有所下調。期望項目可協助盡快增加整體，特別是短期的公營房屋供應。

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責任編輯：關景騰

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