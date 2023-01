【SEN孩子】自小坐唔定遭排擠學校拒收 SEN少年發掘演藝才華改變人生

▲ 現正在美國獨自生活讀大學的SEN少年Russell,童年在香港曾遭受一段遭排擠的不愉快經歷。

十月懷胎原是喜悅的事,但當小兒漸長,發覺與常人有異,許多時候不受控令作為母親的情緒大起大落,可以怎樣面對呢?相信這是許多SEN父母的心聲,而Minnie經過18年寒暑,終於為一眾這些經常無助的父母帶來希望,因為SEN兒童長大後不代表沒有將來,現正在美國獨自生活的Russell,便是人辦。

沒有過去,就沒有今天,Russell的成長路,也像今時今日許多SEN小朋友經歷的狀況。「通常會話我說話好大聲,又情緒失控。」事實上,小時候的他是感受不到,也不覺得與別人有甚麼不同。

但本身育有兩女的Minnie,在Russell一出生便覺得他「與別不同」。「他BB的時候回來一周,頭就不斷左右轉,這個動作阿女無3個月都做不到。」她也是後來才知道他們要周身郁,其實是要平衡自己,與世界溝通。

Russell出生那個年代,正是千禧年始,一般人根本對SEN認知不多。Minnie看著自己的兒子坐不定,未夠一歲,抱著他可以由自己的前面走到後面,完全像馬騮般不受控。去幼稚園面試,雖然門楣高,Russell有本事像蜘蛛俠般沿著門柄爬上去。「姐姐大他3年,想他也入讀同一間幼稚園,但校長拒絕他入學,叫我帶他去看醫生。」

經常發生走失事件

Russell的「不同」,Minnie雖然也有懷疑過,但當醫生說他患有亞氏保加症,即「高功能式」的自閉症(即是性格固執、社交及理解能力不高),心中也不是味兒。「他還有過度活躍、讀寫障礙,我會擔心他的將來——說話是否別人明白?將來是否找到老婆?」

▲ 已長大成人的Russell,感激母親發現自己與姐姐不同的時候,沒有放棄他,也沒有調節他,而是盡量配合及適應他。(圖片:被訪者提供)

但眼前的問題更加迫切。性格固執,喜搭地鐵,就算不用搭地鐵也堅持,不依從就發脾氣。「但搭地鐵就很容易走失,入閘後,他跑得快,衝上樓梯,我追唔切,上到月台,往藍田及旺角的方向一齊開車,我見唔到他,根本唔知他上了那架地鐵,只有爆喊,要職員開咪幫手找他。」

Minnie記憶中,Russell起碼走失過3次,所以她很怕獨自接他放學,因為找不到解決的方法。「他小學四、五年級,帶他去台灣旅行,我怕他忍唔住唔理人跑去好遠,所以買了枝木笛,告訴他如果聽到笛聲,即是阿媽找你。」幸好,Russell長大後,沒有再發生走失事件,不然Minnie會像癲婆般通街搵仔。

被人歧視致成績滑落

Russell小時候也有大叫、情緒失控的時候。同學仔會覺得這人很怪,不理睬他。「他很想有朋友,但不明白同學仔為何不和他玩。」Russell中一成績不俗,更做了班長,但因為有很多「甩漏」,又不知如何處理,因此大家對他的期望會有落差。

中二入讀精英班,更是一場噩夢。「他讀男校,但同學都很文靜,而且精英班大家都掛住讀書,他就會上堂騷擾同學,大叫、不交功課、上堂瞓覺,我經常收到投訴,大家又覺得他不應該入精英班。同學不理他,阿仔連想借枝筆也借不到。」

▲ Russell雖然獨自一人在美國,但卻被朋友接納。(圖片:被訪者提供)

上了中學,本來充滿自信、開開心心的Russell,因為同學對他的歧視,心情又跌落谷底。不能離開精英班,結果放棄自己,成績又下滑。「因為他有讀寫障礙,中文很少合格,常識也低分,只有英文及數學比較好。」Minnie深深明白小學著重成績考試,對有讀寫障礙及過度活躍症的小朋友最困擾。

小學已預備去外國生活

在香港受盡歧視,被人標籤是一個不正常、有問題的兒童,Russell小學已打算去外國生活。「他喜歡英文多過中文,很早已經看英文台,與鬼佬玩,食飯不用筷子,吃芝士、牛奶、Pizza。但我和他未建立bonding,怕他走了不回來,又缺乏照顧自己的能力,所以答應中五才讓他走。」

現在Russell已是美國華盛頓Lakewood的Pierce College大學一年級的學生,還要是一個人在美國生活,他的志願是做演員。「我小學六年級時,我英文老師覺得我有潛質及能力,就一直開始玩drama,無停過。前年在美國做交流生,我就參加了一套musical及兩套drama。」

那他過往的「問題」呢?Minnie說:「他大叫、情緒失控比以前少了很多,由以前一日兩次,到後來的兩日一次,以致如今的一年三、四次。」Russell自己亦坦然,「有時候都會突然好大聲,但朋友會叫我冷靜少少。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

讚賞代替標籤有好成績

去了美國後,認識了新朋友,Russell感到很開心。「這是我人生中最安全最開心的時刻,最安全是因為不會有人話我有問題、不正常。在美國,他們會盡量找方法幫我,和我交流。」連他母親也說:「他預備了好多年要走,一定會好開心,好像返到自己屋企咁。因為在那邊不會像香港被人針對你不勤力、不專心,但又從來無人去了解為何他會這樣,只是一直被人罵。」

Russell獨立的程度,就算感染了新冠肺炎,也不用父母飛過去,可以自己面對。最近還傳來好消息,就是Russell獲得學校的讚賞。「因為他平均分達到3.9-3.99成績,所以在District President’s List榜上有名。」學校更讚揚他努力去面對各種挑戰而得到此好成績。

在教育層面,大家都明白讚賞比責罵更容易成為人成長的推動力,可惜Russell要在彼邦才感受到。Minnie會否擔心從此便失去自己的兒子?「我現在和他已建立了深厚的bonding,他去到天腳底也影響不到。我很難解釋我和他的心有靈犀,他有事我是感受得到。」既然兒子想獨自闖天下,Minnie就要學習放手,讓他自己成長。

援助同路人成立獎學金及拍片

走過這18年的艱苦育兒路,Minnie與丈夫Franky於2021年成立親和藝術慈善基金,並在去年頒發了10個「SEN學童獎學金」。「我們眼見沒有一個獎學金是給這些小朋友,所以便籌款頒獎學金。」

Minnie深深明白SEN學童是需要數以年計才會有進步,經常被標籤他們死路一條,是沒有機會得獎的。「我們資源不是太多,錢又不多,但是一份肯定及心意,希望他們被看見。」

▲ Russell與Minnie一起在「SEN孩子使用說明書」分享SEN小朋友成長的點滴。(圖片:被訪者提供)

此外,她和另一位同樣有SEN孩子的媽媽,於一年前在YouTube成立了「SEN孩子使用說明書」頻道,拍了20多條片。「十多年前不流行講SEN,我想有人告訴我應該怎樣做可以停止他喊,掣在那裏;又有甚麼掣令他聽話、令他快高長大,但結果是要自己摸索一條路出來。現在愈來愈多小朋友有SEN,我希望將我的經驗回饋社會。」

Russell在美國也有幫助一個有過度活躍症的小朋友,令他明白為何媽媽要分享,一定要自己在場。「他一落機甚麼也無和我分享,就講這個小朋友,我見到他眼睛發光,並且說明白我正在做甚麼:『I know how important is your work.』我聽到好感動,終於他看到自己的價值,將過去負累的標籤變成現在有用的東西。」

於是Russell也願意粉墨登場,與媽媽拍住上拍片分享經驗。「有阿仔分享,點擊率差好遠,留言多好多。我想年輕人講返自己,令家長看到希望。」

記者:何小雲