【撤指定診所】醫管局：截至下午5時1400名確診者到普通科門診求醫

▲ 確診市民及其他病人均可到普通科門診就醫。(陳靜儀攝)

醫院管理局（醫管局）轄下71間普通科門診診所今日（30日）恢復正常服務。各普通科門診診所已加強服務，每日提供約2千個診症名額照顧新冠確診病人。截至下午五時，普通科門診診所已為超過1,400名新冠確診病人提供治療服務，佔相關診症名額約5成。

醫管局行政總裁高拔陞今日到南葵涌賽馬會普通科門診診所了解運作情況，高拔陞表示，各診所的運作情況大致暢順，合共提供超過一萬個偶發性疾病診症名額，當中包括約2千個名額照顧新冠確診病人，在有需要時會調動額外的日間及夜診備用名額為新冠確診病人服務。醫管局會繼續密切留意各診所的情況，確保有足夠名額及人手支援病人。

醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒表示，今日九龍區部分診所的服務需求較大，醫管局已即時調動額外人手及名額到有關診所，供有需要的病人預約。雖然有部分診所在部分繁忙時段短時間出現額滿的情況，但整體而言，供新冠確診病人預約的名額仍然充裕。夏補充，醫管局每隔半小時會更新各診所的預約情況，診所亦會有秩序地分批釋放預約名額，市民可以放心。

當局提醒，所有新冠確診病人均可透過以下途徑，預約醫管局71間普通科門診診所的診症服務：

責任編輯：陳展棋