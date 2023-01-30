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【財案2023】自由黨倡派消費券不開價　促取消「限奶令」

政治 19:28 2023/01/30

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邵家輝建議當局取消「限奶令」。（自由黨供圖）

自由黨今日會見財政司司長陳茂波，就新一份財政預算案提出意見。主席邵家輝表示，支持政府再派發消費券以振興本地經濟，但鑒於龐大財赤，不再特別建議具體派發金額。

自由黨就財政預算案提交36項建議，期望政府紓解民困，重振本港經濟。邵家輝指出，本港雖已開始與內地通關，但經濟復甦仍需要一段時間，相信未來半年，本港的消費氣氛仍要靠政府帶動，故支持政府再派消費券。邵家輝續指，派得越多，市民對消費的慾望一定越高，但強調應平衡財政赤字，因此具體金額由政府評估。

香港與內地通關後，未見有大批旅客訪港，邵家輝認為，要到年中，訪港旅客才會回復到一定水平，預期屆時會重振本地零售業及經濟。他又建議當局取消「限奶令」，認為現時本港奶粉供應更為穩定，相關政策已不合時宜，政府無需作出市場干預。

另外，自由黨亦建議政府，短期內盡快輸入勞工，黨魁張宇人指出，由於香港勞動人口正不斷下降，飲食業現時「好難請人」，輸入勞工可提升香港勞動力。

紓解民困方面，自由黨建議當局寬免2023/24年度的全年差餉，並且將上限增至每季度1萬元。又建議向納稅人退還利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%，上限為25,000元。

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記者：趙居逸

政治 財政政策 電子消費券 經濟 出入境管制 利得稅 薪俸稅 記者 奶粉 自由黨

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