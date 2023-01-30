【毒舌大狀】林小湛新片騷鋼琴演奏功力　苑瓊丹學直播帶貨：要學的技巧還有很多

▲ 林小湛與栢天男。（陳慧安 攝）

賀歲片《毒舌大狀》勢如破竹，上映10日票房已衝破5500萬元。有著名健康用品品牌在今晚（1月30日）於尖沙咀舉行貴賓特別場，有份參演《毒舌大狀》的林小湛、栢天男出席外，並邀苑瓊丹、郭秀雲、江芷妮、余安安、Joe Junior等出席。

在片中演鍾念華（廖子妤飾）母親鍾林以逸的林小湛，眾所周知是鋼琴高手的她在片更騷琴藝，她笑說：「因為片中角色要彈琴，所以製片透過e-mail找我。」

在戲內戲外都雍容華貴的她，現實中有教鋼琴外，還有教導國際禮儀，所以在拍攝《毒舌大狀》內名門望族鍾家的大宅時，有關餐桌的餐具應如何擺放，她為導演提供了意見。

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苑仔專注學帶貨

在《真情》曾與小湛姐合作的「苑仔」苑瓊丹到來支持，近年主力內地發展的她表示近年因疫情，在香港時間加加埋埋不夠5個月：「現在專注去學做直播帶貨，我做助播在旁觀察、學習。所以好欣賞細細粒（陳嘉佳），她病了也做直播，所以這世界沒不成功的人，只有懶的人。」

一向予人牙尖嘴利感覺的苑仔卻表示，直播帶貨絕非想像般容易，要學的技巧還有很多，所以未來日子會較少拍戲：「其實推了好幾個節目，因為要專注學直播，不可以多心。」

記者：艾維

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