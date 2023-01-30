【教師流失】恒大教員離職率8%　校長何順文：移民比例少

▲ 香港恒生大學新春傳媒茶聚。恒大校長何順文教授。（陳靜儀攝）

近年港人移民潮持續，根據教資會數據，8間資助大學上學年教學人員離職率達7.4%，比率創回歸後新高，自資院校恒生大學校長何順文今日（30日）亦透露同期離職率8%，形容移民人數佔比少，近月數字亦已回落。另隨著內地通關，加上恒大取錄內地生人數上升獲准提升至2成，何順文稱不會一下子用盡配額，盼新學年新生總人數維持1,800人。

何順文今日出席傳媒新春茶敘時透露，上學年恒大教員離職率為8%，雖然較往年高，但形容與8大相若；他又指當中只有少數教員因移民離職，認為大專學界教員流動自然不過，原因包括因合約期滿不續約或轉校等；至於學生中途退學率不高，1年只有逾30人退學。

因應中六生人口下跌，何順文表示，恒大未來兩年不會開設全新本科學士課程，只會每年開設1至2個授課式碩士課程，以應付行業及社會發展需要。他希望新學年全校新生維持1,800人水平。

恒大下學年招收內地、台灣及澳門學生人數上限獲准提升至20%，內地生人數料增加，會否加劇本地生競爭？何順文認為，問題在於校園理想人數及比重，收生需因應學科而定，有必要確保師資，以及考慮住宿配套等；恒大亦會着力於招收東盟學生，如馬來西亞等。

另隨着香港及內地將恢復免檢疫通關，恒大將復辦內地考察及實習，期望25%學生能到內地或海外進行為期3個月的交流或實習計劃。至於恒大早前宣布於內地設立「香港恒生大學中心」，何順文指，恒大將繼續集中在香港發展，暫無意開設大灣區分校；中心主要用作培訓及研討，並提供場地舉行招生簡介會與展覽。

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國安教育方面，恒大上年9月新學年推出國家安全教育選修課程，何順文曾言考慮在1至2年後轉為畢業要求，他今日表示，現已成立專責小組着力檢視國安教育課程須否必修或計學分，當中涉及學生成員，而課程內容包含憲法、基本法，及國安法。

至於在明年啟用的新教學大樓「創意人文館」，校方冀借助數碼科技提升教學質素，將創新科技與人文融合，推動社會發展，包括透過下學年開辦的文化遺產管理文學碩士推動文化保育。

社會繼續有序復常，口罩令即將解除。何順文今年以「常」字作為年度字，意在盡快回復正常，期望經過3年疫情，大眾能夠多加學習和思考，例如在環境、保育與醫療等不同方面作出貢獻。「常」一字亦象徵新常態，現今社會時常利用網上用具學習及作網上開會，代表了這3年的轉變。

何順文亦表示，其合約會在2024年8月底屆滿，未知會否續約，但相信大學不會因其去留而影響辦學。由2014年起將近9年的校長生涯對他而言不止是一份工作，更是一份理想。他希望幫助恒大成為具領導地位的私立大學，不刻意追求排名，只求讓學生接受高質素及綜合的本科課程，達到社會期望，具誠信、社會責任及人文關懷精神。

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記者：梁凱婷