【全面通關】政府最快本周四公布送50萬張機票詳情　加碼派購物券吸旅客

▲ 消息表示，政府最快在本周四公布送出50萬張機票的詳情。(資料圖片)

隨著全面通關，海外抵港已取消核酸檢測要求，本港亦期待迎來更多海外旅客。機管局早在2020年已向航空公司購入50萬張機票，待疫情過去及開關後，向海外旅客送出免費機票，吸引旅客來港，而部分機票亦計劃預留給本港居民外遊之用。有消息表示，政府最快在本周四（2月2日）公布送出50萬張機票的詳情。

旅發局早前亦表示，會配合當局向訪港旅客送出「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客可兌換免費飲品或在超過130個零售、餐飲、景點等商戶消費及兌換禮遇。

雖然本港已取消入境檢疫措施，不過訪港旅客未見大幅急升。旅發局將在2月展開全球宣傳推廣攻勢，包括配合機管局送出50萬張機票予海外旅客，亦向訪港旅客推出旅客消費優惠券。對於2月才展開全球推廣會否太遲，旅發局早前表示，留待全球通關穩定後，各市場最適合的時機進行推廣更為合適。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍