【教師流失】8大教員離職率7.4%創回歸新高　嶺大：屬正常流動

▲ 據教資會最新發布，上學年嶺南大學教員離職率達11.6%。（資料圖片）

教資會最新發布，8間資助大學上學年教學人員離職率達7.4%，比率創回歸後新高，其中以嶺大11.6%最高，校方形容是「每年正常流動」；其次科大離職率達10%，校方稱部分教員轉投港科大（廣州）。

教資會公布，2021/22學年8大共有361名教員離職，佔4,907名教員的7.4%，按年上升1.6個百分點，遠高於過往逾20年徘徊4至6%比率，更超過1997/98學年錄得7%高位，僅次於此前錄得逾9%高峰。

嶺大離職率11.6%最高，按年跌6.4個百分點，離職人數則由23人跌至16人；科大離職率10%，則按年增5.5個百分點，人數亦按年倍增至56人；另外浸大、城大、理大、中大及港大離職率均錄得升幅。

嶺大回應表示，大學聘任教職員來自世界各地，每年均有正常人才流動，如退休、約滿離任或轉任大學其他職位等，強調不會影響教與學活動；科大亦指涉及部分教員離職轉投去年9月開學的港科大（廣州），並已推出更具彈性退休政策等吸引和挽留人才。

自資院校恒生大學校長何順文今日（30日）出席傳媒茶敍時亦透露，上學年教員離職率為8%，他形容移民人數佔比少，近月數字亦已回落。

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記者：馮琪雅