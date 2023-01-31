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【葉玉如專訪】教員離開涉不同原因　葉玉如：不信人才續流失

社會 06:02 2023/01/31

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科大校長葉玉如不時分享個人經驗，盼令中小學生盡早明白STEM有出路。（資料圖片）

港人移民潮下，中小學界首當其衝；上學年8間資助大學教學人員離職率達7.4%，亦創回歸以來新高。科大校長葉玉如指出，近年確有科大職員因「不同原因」離開，但師生流失未對科大構成太大挑戰，並相信人才流失情況，不會長期持續。

盼學生早明白 STEM有出路

上月成為新一屆港區人大「票后」，葉玉如認為人大身份跟她作為科大校長目標一致，希望幫助香港發展成為國際創科中心。身兼神經生物學家，她亦不時到中學分享個人經驗，盼令中小學生盡早明白「行STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）呢條路係有出路」，她說科大近年推出嶄新課程架構「Major+X」，透過不斷完善課程，並提供實習機會，支持畢業生走創科路。

葉玉如在香港土生土長，1974年畢業於傳統名校嘉諾撒聖瑪利書院，其後赴美升學發展，直至1993年逆流回港加入科大。

她回望當年香港不太重視科研，科大是香港首間研究型大學，研究資助局也是剛剛成立；她目睹此後30年間，香港科技發展投入愈來愈多，近年有香港以至外國及內地投資者來到科大洽談，均願意在尚未有製成品的早期研究階段作出投資，形容創科生態系統內不同組件正慢慢成形。

面對新一波移民潮，葉玉如亦以她看到的香港創科生態變化回應︰「我對未來發展有信心，我唔相信人才流失會係長期。」

據教資會公布，科大上學年錄得10%離職率。葉玉如稱，最近5個學年（2017/18至2021/22學年）科大教員總數不跌反升，而上學年學生人數已回復以往水平。翻查資料，上述5年科大分別有194人新入職及180人離職。

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記者：馮琪雅、黃穎津

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