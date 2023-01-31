【葉玉如專訪】科大港穗校園合辦AI課程　灣區校園有利研無人駕駛

▲ 廣州南沙區的香港科技大學（廣州），剛於去年9月開學。（科大提供圖片）

近年本港不少大學積極拓展大灣區合作，位於廣州南沙區的香港科技大學（廣州）剛於去年9月開學。科大校長葉玉如表示，香港及廣州校園各主打不同課程設計，盼做到雙校互補，兩校師生共同申請國家及香港研究經費，並透露兩校合辦的人工智能課程（AI）可望於今年內推出。

港科大（廣州）由科大與廣州大學合作辦學，是繼浸大及中大後，本港第3間與內地合辦的大學。

師生可互訪 共享研究設施

葉玉如指，兩個校園合作理念是「港科大一體，雙校互補」，一直構思兩校緊密合作，如香港清水灣校園以單一學科為主，廣州校園則全部以跨學科模式開辦，兩校亦避免開辦相同課程。

她指目前香港校園設有9至10個中央研究設施，廣州校園亦設有10個同類設施，兩校師生可互相到訪，共享相關研究設施，進行更深入交流，兩地教授也有許多機會合作，申請包括國家及香港經費進行研究項目，相信可發揮「1+1大於2」的效果。

她舉例指，本港師生更可善用內地偌大空間，進行本身較難在香港進行的無人駕駛研究。她亦透露，一項涉及人工智能課程的短期合作發展項目，有望最快今年推出，另正探討合作進行其他領域的研究項目。

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記者：馮琪雅、黃穎津