【葉玉如專訪】科大校長葉玉如︰港拓創科　搶人才亦要留人

▲ 香港科技大學校長葉玉如接受本報專訪時表示，香港科研擁有獨特優勢，均有助發展創科土壤。（梁偉榮攝）

世界知名神經生物學學家、香港科技大學校長葉玉如接受本報專訪，分析香港在疫情後科研實力依然強勁，她指香港科研擁有獨特優勢，包括有5間大學位列世界100名之內，且具備完善金融體系與國際化環境，均有助發展創科土壤。

惟葉玉如指出：「如果要香港成為國際創科中心，就需要有比較完善的生態環境。」包括要讓更多基礎研究成果成功「落地」，政府加大力度「搶人才」之餘，更需要想辦法「留人」。

國家十四五規劃發展支持香港定位為國際創新科技中心，政府上月亦公布《香港創新科技發展藍圖》，葉玉如說科大將積極配合：「通過教學同科研去開拓新的知識，為香港、國家的經濟、社會發展出力。」

具完善金融體系 國際化環境

「香港科技發展無落後。」雖然本港疫情復常步伐比外國慢，但葉玉如眼中的香港，在科研上擁有獨特優勢。她指出，香港有5間大學位列世界100名之內，並具備完善金融體系與國際化環境，作為創科發展土壤，去年「日內瓦國際發明展」香港囊括204個獎項創歷年新高，而科大在疫情下亦成功推出殺菌塗層及自動檢測發燒等新技術支援抗疫。

但葉玉如指出：「如果要香港成為國際創科中心，就需要有比較完善的生態環境。」施政報告其中一大重點便是「搶人才」，葉玉如認同人才是發展科研最重要一環，惟她強調即使吸引人才來港，若未能為他們提供機會，最終仍會離開，故培育本地人才亦是完善創科生態的一大重點。

「InnoHK」 助培養港科學家

葉玉如提及，政府推出的「InnoHK創新香港研發平台」，可鼓勵香港的大學與世界各地知名大學合作，令香港學生有機會與世界頂尖科學家交流，有助培養香港下一代的科學家。

對於近年香港研究成果「落地」成績，明顯落後不少外國名校，身兼香港神經退行性疾病中心主任的葉玉如認為，專利數目並非成果轉化的唯一指標，「整個（創科）生態系統需要人才、資金、初創公司慢慢成熟，到最後可以產生經濟效益，對社會有貢獻。」她舉例，科大創校31年以來，已有逾1,600間仍然活躍的初創公司、9間「獨角獸」企業、7間上市公司，合共為社會產生約4,000億經濟效益。

科大未來5年將繼續向可持續發展、發展新能源、健康老齡化、金融科技及智能工業等領域重點發展，支持基礎研究，鼓勵教授進行風險更高的科研，探索具前景領域。雖然有一定風險，但葉玉如相信：「要將香港打造為國際創科中心，就需要大家努力，而我絕對相信大學係創新的源頭。」

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記者：馮琪雅、黃穎津