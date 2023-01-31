【葉玉如專訪】昔日大疆創辦人遷內地發展　倘完善創科生態「初創會留港」

▲ 科大校長葉玉如相信，創科生態環境將能繼續完善，有助香港成為國際創科中心。（資料圖片）

《香港創新科技發展藍圖》提及要壯大創科人才庫，增強發展動能，科大校長葉玉如相信，未來配合《藍圖》措施落實，為人才提供住屋、教育等配套，創科生態環境將能繼續完善，均有助香港成為國際創科中心︰「我係好有信心，初創公司唔會去大灣區其他城市，而係會留喺香港。」

提供住屋教育等配套

香港不止與外國搶人才，近年也有部分創科人才流向大灣區內其他城市，反映內外競爭壓力也大。

「創科要做得好係需要幾個環節，人才係最關鍵。」葉玉如認為，科研並不意味着只需要科研專家，香港同樣缺乏能幫助創業的人才︰「例如生物科技有發明要落地，係需要同各方面人才合作先至成功。」

葉玉如指，香港有頂尖大學、完善的金融體系、國際化的環境，人才來港自然就會被這些優勢吸引，惟「搶人才」關鍵在於令人才定居香港，如若未能為本地或來港人才提供發展機會，最終他們仍會離開。

事實上，香港未能把握人才的事例早前亦屢見不鮮，如無人機科技公司龍頭「大疆」，早年便因香港生產成本高昂及欠缺人才，最終將公司遷往深圳發展，而公司創辦人汪滔正是出身科大的畢業生。

要挽留人才，便要滿足他們的需求，為他們提供安逸的科研環境。葉玉如指，《藍圖》出台前，當局已跟包括她在內的持分者溝通，已針對人才需求，提供住屋及教育配套等。

她認為，隨着北部都會區「國際創科新城」等多項大型創科項目及基建，將在未來數年陸續落成，將進一步提供良好環境供他們專心從事科研工作。她說：「如果有機會見到政策落地，大家應該可以見到成個創科生態環境愈來愈好。」

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記者：黃穎津、馮琪雅