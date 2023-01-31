【簡約公屋】議員批啟德建簡約公屋或致土地減值　在尊重民意上走回頭路

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政府擬在3塊市區用地，5塊新界用地共8塊地皮建3萬伙簡約公屋。過去屢有聲音指簡約公屋造價過貴，立法會議員江玉歡今日（31日）在社交平台發文表示，在收到不少反對聲音的情況下仍設示範單位，是「在聽從及尊重民意上走回頭路」；又批評於啟德建簡約公屋的選址不妥，或致土地減值。

房屋局局長何永賢昨日（30日）安排傳媒參觀簡約公屋示範單位及用地。江玉歡批評指，立法會尚未同意撥款，詳細的建造款項和其他費用也未有經立會正式討論，加上在啟德大規模建簡屋的提議才公布數天，已遇到不少反對聲音，而在這情況下還要在啟德設示範單位，有點像說「無論如何也要做」，是在聽從及尊重民意上走回頭路。

坊間有聲音指簡約公屋雖不能解決房屋問題，但亦可作為臨時措施，江玉歡則認為這視乎臨時措施所涉及的費用、選址、惠及的市民數目和有否更好的解決方法。

她指出，過渡性房屋是過渡，簡約公屋是臨時，反問：「難道香港的房屋問題得靠過渡和臨時去解決？」指兩者用上納稅人幾百億，而解決的只是正輪候公屋戶數的大概4分之1。江玉歡續稱，最令人擔心的是現時所用的幾百億是否會對日後房委會的建屋資源有所影響：

房委會幾週前才說不夠資源。若不狂售居屋，何有足夠金錢建公屋？加上舊屋邨重建，現有屋邨的維修管理，難道日後要發債起公屋？

江玉歡又坦言，啟德選址是另一問題，指在啟德建大型簡約公屋或令土地貶值，對香港損失更大，望政府及時將目光「矯正」，正視錯誤的選址決定。她引述市民意見解釋，在啟德建大型簡屋會令啟德這個原先規劃作新CBD的定位變得不清晰。雖然香港缺乏房子是事實，但也不應該像現在那樣浪費香港唯一餘下的稀缺優質，可以大大增值的市區土地。

該名市民指，過去幾年啟德交通，郵輪旅遊始發點，商業（寫字樓）和中高零售（地下街等）配套，商住比例，公營房屋等的改變，已經把啟德推到跟將軍澳無異，跟很多持份者的原來理解接近九龍站定位，價值相去甚遠。他指過去的變動，由於是新地區的發展期，持份者發聲有限，但政府做法確有越來越過分的動作，影響香港和持份者的利益。

江玉歡引述市民意見表示，簡約公屋是好想法，但不是靠盲搶地完成。是應該增加政府效率，要建公屋的地就加快拆墻的建，包括解決官僚，法律，融資，外勞等問題，不是現在這樣只靠短期數字，不計成本的完成。她相信如未來投資者只看到這區的減值前途，對政府沒有遠見的規劃會感到非常失望，又強調投資者一旦對啟德地塊價值失去信心，便不能以簡單方法挽回，對香港的損失更大。

江玉歡稱，現時的錯誤都是下屆下下屆政府不會承擔的責任，都是「前朝的歷史」。她希望政府能夠把目光矯正，以承擔的態度正視錯誤的選址決定，馬上回頭是岸。

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記者：黃穎津