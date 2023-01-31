【復常之路】李家超指通關後有逾70萬北上及60萬南下旅客　有信心全面通關即將達成

▲ 李家超指通關後逾70萬北上及60萬南下旅客。（資料圖片）

行政長官李家超今日（31日）出席行會前見記者。他指政府未來工作有兩大目標，分別是聚焦發展經濟及全面部署復常。

關於聚焦發展經濟，李家超指通關是最有效益的措施，與內地全面通關及向世界接軌，將開展推廣香港的工作。在1月8日至30日實施首階段通關以來，共累積逾70萬位北上及逾60萬南下旅客。他指香港已進入全面復甦的新里程，餐飲業界料本月生意額破100億，零售業亦於新年期間「活起來」。他稱政府目標是盡快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節期間保持密切聯繫，進展「積極和正面」，有信心全面通關「好快」就會達成，包括取消核酸檢測、增加開放口岸數目、取消人數限制。當局亦將考慮取消海外旅客來港限制，包括取消訪客疫苗接種要求、來港前快測等。

李家超稱，政府正部署在海外及內地全方位進行宣傳活動，加強推廣香港，兩日後會舉行大型啟動禮，介紹香港重點推廣活動，包括以「你好香港」為主題的大型全球宣傳活動。本周六（4日）李家超亦將會率特區代表團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，團員包括多名官員及來自多個界別的代表，以推廣貿易、投資、文化等領域聯繫，爭取龐大商機。

至於全面部署復常，李家超指會將已優化及確認有效的方案常規化，並持續按實況優化應變能力，以應對新變化、新威脅。在處理疫情後續工作期間，當局會總結經驗，將有效措施常規化及恆常化。但他指不同意對新冠疫情過去的防疫措施作獨立調查，因過去3年，全球面對全新的新冠病毒，導致約670萬人死亡，英美死亡率約按人口計算，更是分別香港的1.8及1.6倍。李家超稱，疫情變化迅速，各地政府都按疫情進行即時應對，沒有公認的最佳或標準方案。

李家超表示，冬季流感高峰期過去後，就有空間檢視取消口罩令，強調這是他會認真考慮的問題。

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記者：黃穎津