【網絡熱話】屯門多處驚見「遍地黃金」　網民斥嘔心直指1個原因重現

▲ 屯門多處驚見「遍地黃金」，網民驚呼多年不見直指一原由重現。

人有三急乃人之常情，但隨地解決並不是最佳方法。近日有網民發現屯門多處「遍地黃金」，不僅在商場內可見，地鐵上亦有相近的情況。然而網民指3年不見如此的景況，近日再現疑與香港放寬入境條例有關。事件一經上傳網上引起熱議，有網民更把重點放於排泄物之上，戲言「仲識拉絲」，亦有網民對圖片的真偽存疑。

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本月29日，有網民於群組「屯門公路塞車關注組」上分享於屯門市廣場上發現遍地大便，更指「3年冇見過呢個情景」。而由網民所上載的圖片中可見，地上的排泄物疑有被拖行的痕跡，更有不少的圍觀市民有旁。

而於同一網上群組內亦有網民分享於屯馬線地鐵列車上亦有發現隨地排泄物的蹤跡。由圖片中可見，列車內有一大灘的啡色物體，而地上更有一個明顯的腳印，應是有其他市民不小心「中招」踩下。

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「遍地黃金」的景象，有網民直指是有關重新開放自由行來港有關。據網民所指，地上出現排泄物的情況已不見3年，即香港封關的時期。隨著近日香港重新對外開放，「遍地黃金」的景況又再次出現，所以網民估計為遊客所為。

但是亦有網民對圖片的真偽存疑。網民指列車內的一幅可見在疑似排泄物旁仍有不少的乘客坐著，質疑指若真的有大便在地上的話味道應十分「難忍」，並不會仍有這麼多的乘客安坐於同一卡車之上。亦有網民指按照圖片所見，地上的應不排泄物而是嘔吐物。

至於多處隨地出現排泄物的情況引起不少網民的熱烈討論，對排泄物的顏色或形狀等有多番分析，亦有網民批評隨地大便的人士所為，直指百思不得其解：

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責任編輯：羅嘉欣